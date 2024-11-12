В минсельхозе Башкирии рост цен на сливочное масло объяснили подорожанием молока

Рост отпускных цен на сливочное масло в министерстве сельского хозяйства Башкирии объяснили подорожанием сырого молока. По данным минсельхоза, с начала года сырое молоко подорожало на 13%. Это привело к росту стоимости производства сливочного масла, так как на 1 кг этого продукта требуется от 20 до 25 кг сырого молока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом, как рассказали «Ъ-Уфа» в пресс-службе минсельхоза, предприятия не испытывают дефицита молока для производства всего ассортимента молочной продукции (обеспеченность населения региона сырым молоком составляет 121%). Кроме того, мощности агропромышленных предприятий, выпускающих в том числе сливочное масло, загружены лишь на 60%, что позволяет при необходимости нарастить выпуск продукции.

По данным Национального банка Башкирии, в сентябре годовая инфляция в сегменте молока и молочной продукции в республике составила 9,68%. В свою очередь, Башстат приводил данные, по которым сливочное масло за девять месяцев этого года подорожало на 13,55%. За две недели с 21 октября по 5 ноября цена за килограмм продукта выросла на 3,72%.

Сливочное масло дорожает на фоне увеличения его выпуска. В министерстве сельского хозяйства Башкирии сообщили «Ъ-Уфа», что за восемь месяцев 2024 года произведено 3,7 тыс. тонн сливочного масла, что на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными производителями сливочного масла, отметили в минсельхозе, являются АО «Белебеевский молочный комбинат» (бренд «Белебеевский»), Стерлитамакский молочный комбинат (филиал АО «Группа компаний "Российское молоко"», бренды «Даренка» и «Первый вкус»), ООО «Мелеузовский молочно-консервный комбинат», ООО «Месягутовский молочноконсервный комбинат» (бренд «Белым-бело»), ООО «Уфагормолзавод» (бренд «Молочный фермер»), ООО «Бирский комбинат молочных продуктов» (бренд «Бирское масло») и ООО «СН-продукт» (бренд «Свое наше»).

Идэль Гумеров