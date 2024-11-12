Шестеро человек погибли при пожаре в донском хуторе Страхов

Минувшей ночью в хуторе Страхов (Семикаракорский район Ростовской области) произошел пожар в частном доме, в котором проживали рабочие. Накануне они праздновали день рождения одного из своих товарищей. Погибли шестеро человек, еще двое — пострадали, сообщает МЧС России. Четверым удалось выбраться из горящего дома.

Пожарных вызвали очевидцы, заметившие дым. На место прибыли 18 спасателей и и 6 единиц техники. Ликвидировать возгорание удалось на площади в 100 кв. м.

Личности погибших устанавливаются. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Дмитрий Ковалевский