Траты на «цифру» пока ниже досанкционных

Объем валовых внутренних затрат на развитие цифровой экономики (в текущих ценах) составил в 2023 году почти 5,5 трлн руб., увеличившись за год на 6%. Такую оценку приводят эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Вместе с тем в процентах к ВВП вложения несколько снизились — до 3,2% с 3,3% в 2022 году. Как отмечают эксперты, при тренде роста номинальных затрат в долях ВВП показатель не достиг и досанкционного уровня (см. график).

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В структуре вложений 60% пришлось на организации (3,3 трлн руб.), 40% — на домашние хозяйства (2,2 трлн руб.). В 2022 году это соотношение составляло 62% и 38% соответственно, затем траты населения на цифровые товары и услуги (+10,9%) росли быстрее расходов организаций (+3%).

Что касается вложений компаний, то совокупно примерно две трети пришлось на покупку и обслуживание машин и оборудования (33,6%), готового программного обеспечения (ПО), его разработку, доработку и адаптацию собственными силами (18,3%), а также на оплату телекоммуникационных услуг (9,2%). Еще 35% пришлось на прочие расходы, 2% — на исследования и разработки, 1,6% — на приобретение цифрового контента и 0,3% — на обучение сотрудников. Эксперты отмечают рост затрат на ПО (+6,5%), что, по их мнению, свидетельствует об удовлетворении спроса на эти продукты в условиях санкций отечественными разработками. В 2023 году значительный рост инвестиций в «цифру» наблюдался в сферах транспортировки и хранения (+56,1% в текущих ценах), госуправлении (+36,8%), информации и связи (+27,7%), финансовом секторе (+25,1%).

В структуре расходов населения на цифровые технологии более половины (56,5%) заняла оплата услуг электросвязи. Практически одинаковые доли пришлись на затраты на цифровой контент (15,4%) и покупку мобильных телефонов, смартфонов (15,2%). По 6,1% составили расходы на оборудование для работы со звуком и изображением, а также компьютеры и ноутбуки, оставшиеся 0,6% заняли траты на эксплуатацию и ремонт информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования. Наибольший рост показали расходы на мобильные телефоны и смартфоны (+26% в текущих ценах), а также на компьютеры, ноутбуки, планшеты (+15%).

Венера Петрова