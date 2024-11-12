Неймар может вернуться в «Сантос»

Исполнительный директор «Сантоса» Марсио Кальвес заявил, что капитан сборной Бразилии по футболу Неймар с большой долей вероятности вернется в родной клуб после ухода из саудовского «Аль-Хиляля».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Walid Zain, Reuters Фото: Walid Zain, Reuters

Контракт бразильца с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2025 года. Ранее СМИ сообщили, что саудовский клуб рассматривает возможность досрочного расторжения контракта в январе. Осенью прошлого года Неймар получил разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска. Он вернулся в строй в октябре и снова выбыл из-за травмы, проведя после восстановления 42 минуты на поле за две игры.

«На данный момент никаких официальных переговоров с Неймаром не ведется, но его возвращение в наш клуб — мечта любого болельщика. Он начал свою карьеру здесь, и возможность возвращения зависит от его желания и игры за "Аль-Хиляль"»,— приводит слова Кальвеса Mundo Deportivo.

«Я верю на 60 процентов, что Неймар перейдет к нам, когда у него закончится контракт с "Аль-Хилялем". Он может согласиться на переход, потому что он любит "Сантос" и думает о поездке на чемпионат мира 2026 года»,— добавил Кальвес.

Неймару 32 года. Он выступал за основу «Сантоса» в 2009–2013 годах, выиграв с бразильским клубом Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. Также бразилец выступал за испанскую «Барселону» и французский ПСЖ. «РИА Новости»