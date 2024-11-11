Какой рост прогнозировали биткойну

В преддверии 5 ноября многие аналитики отмечали, что цена биткойна в краткосрочной перспективе во многом будет зависеть от результатов президентских выборов в США. Так, брокерская компания Bernstein рассчитывала, что в случае победы Дональда Трампа биткойн может вырасти до $80–90 тыс. в течение двух месяцев. При победе Камалы Харрис компания прогнозировала падение курса до $50 тыс. Аналитики Standard Chartered отмечали, что победа Трампа поднимет курс биткойна до $125 тыс. к концу года, а победа его оппонентки остановит его на уровне $75 тыс.

Такие прогнозы эксперты связывали с разным подходом республиканца и демократки к криптоиндустрии во время своих предвыборных кампаний. Дональд Трамп позиционировал себя как «криптокандидат», принимал пожертвования на кампанию в криптовалютах и даже говорил о возможности погашения госдолга США выплатами криптовалютой. На конференции Bitcoin 2024 в июле господин Трамп заявил, что «если за криптовалютой будущее, то США должны стать криптостолицей мира». На той же конференции основатель инвестиционной компании Miller Value Funds Билл Миллер заявлял, что «независимо от того, кто победит, стоимость биткойна будет расти в долгосрочной перспективе». В свою очередь, Камала Харрис с осторожностью говорила о криптоиндустрии и выступала за строгий надзор за рынком криптовалют, подчеркивая необходимость четких правил для обеспечения защиты потребителей и финансовой стабильности.

После победы Трампа Bernstein предсказала биткойн по $200 тыс. к концу года и призвала инвесторов «как можно скорее» инвестировать в криптоиндустрию.

Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер, которого Дональд Трамп обещал уволить в первый день своего президентства, в октябре заявлял, что «биткойн или другие криптовалюты вряд ли когда-либо будут широко использоваться в качестве платежа, а будут рассматриваться скорее как средство сбережения». Основываясь на долгосрочном видении криптовалюты как глобального хранилища ценностей, которое способно заменить традиционные активы, гендиректор аналитической компании MicroStrategy Майкл Сэйлор прогнозировал цену биткойна в $13 млн за монету к 2045 году.