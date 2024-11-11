В Варшаве прошел марш националистов в честь Дня независимости Польши

Польские националисты провели марш в Варшаве в честь Дня независимости страны. В акции приняло участие примерно 90 тыс. человек, сообщает издание Gazeta.pl со ссылкой на Варшавское бюро безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aleksandra Szmigiel, Reuters Фото: Aleksandra Szmigiel, Reuters

В марше среди прочих участвовали члены правящей партии «Право и справедливость». Участники выкрикивали лозунги против правительства и премьер-министра Дональда Туска. Бывший генпрокурор Польши Збигнев Жёбро заявил, что господин Туск «топит возможности развития Польши».

«Сегодня суверенитет означает построение польской экономики, польской промышленности и польской армии. Это не будут делать "элиты", у которых на знаменах радуга ЛГБТ (ЛГБТ-сообщество признано в РФ экстремистским и запрещено), сумасшедший "Зеленый курс" и разрушение традиционных ценностей»,— заявил он.

Журналист The Washington Post Патрик Михальский сообщил, что марш был «довольно мирным», но в толпе были символы, относящиеся «к фашизму и расизму». Он опубликовал видеозапись, на которой участники акции называют «одним злом» и правящую партию, и оппозиционную «Гражданскую платформу».

Демонстрацию сопровождали сотрудники полиции. У участников марша были изъяты пиротехнические средства, телескопические дубинки, кастеты, ножи. Некоторые демонстранты зажигали фальшфейеры, также сообщалось, что организаторы марша разлили по маршруту движения средство Hukinol для защиты от диких животных. О каких-либо серьезных инцидентах не сообщалось.

День независимости Польши проходит 11 ноября и отмечается ежегодно с 1937 года. Дата считается общегосударственным выходным днем, во время которого проходит военный парад в Варшаве и выступает президент страны. Марши в честь праздника проходят начиная с 2010 года по инициативе националистических организаций.