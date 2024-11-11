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Коммерсантъ FM
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Умер автор песни «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев

В возрасте 94 лет умер ученый, а также поэт и бард Дмитрий Сухарев (настоящая фамилия Сахаров). Он был автором текста к песне «Александра», которая звучит в фильме «Москва слезам не верит».

Фото: Сергей Пономарев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Пономарев, Коммерсантъ

«Печаль, умер Дмитрий Сухарев. Понятно, что 94 года, мало кому столько удается и прожить, и написать. Но все же. Спасибо, Дмитрий Антонович, за многие любимые стихи и песни»,— написал поэт Александр Правиков во «ВКонтакте».

Дмитрий Сахаров окончил МГУ и в 1973 году стал доктором биологических наук. В 1995 году стал действительным членом Российской академии естественных наук. Под псевдонимом Дмитрий Сухарев он сочинял стихотворения и песни. Вместе с композитором Сергеем Никитиным создал мюзикл по пьесе Антона Чехова «Предложение».

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