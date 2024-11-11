Бывший замминистра образования и науки Дагестана арестован на два месяца

Суд в Махачкале постановил заключить под стражу на два месяца бывшего замминистра образования и науки Дагестана Халида Нурмагомедова, сообщила «Ъ» руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. Экс-чиновник стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство образования и науки Республики Дагестан Фото: Министерство образования и науки Республики Дагестан

Как сообщал «Ъ», следствие установило, что в 2013–2023 годах Халид Нурмагомедов получил взятку в сумме 60 млн руб. от руководителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству. Всего было заключено 15 госконтрактов на общую сумму более 160 млн руб.

Как следует из материала, поступившего в Советский районный суд Махачкалы, для заключения части контрактов взяткодатель подыскал вторую компанию, с руководителем которой он заключил устное соглашение. Согласно договоренности, после заключения госконтрактов и перечисления денежных средств за выполненные работы эта компания получала 2-3% от прибыли, остальную часть получал взяткодатель.

Все ремонтно-строительные работы выполняли сотрудники первой компании, а документы от имени второй составлял и передавал заказчику ее руководитель. Остальную часть госконтрактов организатор схемы планировал заключить между министерством и руководимым им обществом с ограниченной ответственностью.

По мере поступления денег на счета двух коммерческих организаций часть их снималась с расчетных счетов и передавалась Халиду Нурмагомедову в качестве взятки. В СИЗО бывший замминистра пробудет как минимум до 7 января.

Юлия Рыбина, Махачкала