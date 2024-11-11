Премьер Грузии заявил о нарушениях на выборах в Молдавии и США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя обвинения в нарушениях на выборах в грузинский парламент, заявил, что если и нужно проводить расследование, то в Молдавии, где в октябре состоялись выборы президента. Внимание следует уделить и избирательному процессу в США, считает премьер, поскольку, по его словам, в некоторых штатах не учли принцип тайного голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

«Если и надо где-то расследовать выборы, например, то это в Молдавии. Как вы видите, там не ведется никакого расследования, несмотря на то что в Молдавии были довольно грубые нарушения во время избирательного процесса. Так же в США, вы видели в каком режиме проходил избирательный процесс... Если где-то и надо расследовать, то мы должны начать с других стран»,— сказал господин Кобахидзе журналистам (цитата по «Рустави-2»).

Ираклий Кобахидзе напомнил, что до конца месяца состоится первое заседание парламента, а затем будет утвержден новый состав правительства. По словам премьера, на стороне власти — общественная поддержка, в то время как у оппозиции нет такого ресурса.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, второй — 3 ноября. После обработки 100% протоколов действующий президент Майя Санду набрала 55,33%, кандидат от Партии социалистов бывший генпрокурор Александр Стояногло — 44,67%. Оппозиция результаты не признала, заявив о нарушениях. Госпожа Санду одержала победу за счет голосования молдавских граждан за рубежом.

По данным ЦИК Грузии, на парламентских выборах, состоявшихся 26 октября, победила правящая партия «Грузинская мечта» с результатом 54%, а четыре оппозиционные проевропейские коалиции совместно — около 38%. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях. Провести расследование призвали в том числе страны Евросоюза. Прокуратура начала проверять данные о фальсификациях.

О последствиях выборов в Грузии — в материале «Ъ» «Грузинскому премьеру нашли место не по алфавиту».