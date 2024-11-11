Казаки Приангарья решили через суд отменить итоги выборов атамана

В Кировский районный суд Иркутска сегодня, 11 ноября, поступило исковое заявление (копия есть в распоряжении «Ъ») в адрес Иркутского войскового казачьего общества (ИВКО). Истец, общество «Ангарский казачий округ» (АКО), требует признать «недействительными и подлежащими отмене» итоги выборов нового войскового атамана, а саму процедуру — нелегитимной. Выборы прошли в Иркутске 26 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @ako_ivko Фото: @ako_ivko

Согласно исковому заявлению, на процедуру выборов «в результате неправомерных действий» не была допущена мандатная комиссия Ангарского казачьего округа, а также 40 делегатов, имеющих право выборного голоса. Всего же на три казачьих окружных организации, образующих ИВКО, «в соответствии со списочным составом Федерального агентства по делам национальностей России» была определена норма в 135 делегатов, выбирающих атамана. Уточняется, что делегаты АКО не были допущены сотрудниками правоохранительных органов «из числа регионального МВД и Росгвардии».

В отчетном пресс-релизе правительства Иркутской области о прошедших 26 октября выборах атамана ИВКО указано, что на процедуре голосования присутствовало 107 делегатов. Новым атаманом стал экс-сотрудник управления губернатора и правительства Приангарья по связям с общественностью и национальным отношениям Дмитрий Смоликов. Ранее он также работал в региональном ГУ МВД России, в управлении по борьбе с организованной преступностью и бандитизмом, а также был старшим оперуполномоченным Центра по противодействию экстремизму.

Влад Никифоров, Иркутск