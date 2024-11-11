Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Казаки Приангарья решили через суд отменить итоги выборов атамана

В Кировский районный суд Иркутска сегодня, 11 ноября, поступило исковое заявление (копия есть в распоряжении «Ъ») в адрес Иркутского войскового казачьего общества (ИВКО). Истец, общество «Ангарский казачий округ» (АКО), требует признать «недействительными и подлежащими отмене» итоги выборов нового войскового атамана, а саму процедуру — нелегитимной. Выборы прошли в Иркутске 26 октября.

Фото: @ako_ivko

Фото: @ako_ivko

Согласно исковому заявлению, на процедуру выборов «в результате неправомерных действий» не была допущена мандатная комиссия Ангарского казачьего округа, а также 40 делегатов, имеющих право выборного голоса. Всего же на три казачьих окружных организации, образующих ИВКО, «в соответствии со списочным составом Федерального агентства по делам национальностей России» была определена норма в 135 делегатов, выбирающих атамана. Уточняется, что делегаты АКО не были допущены сотрудниками правоохранительных органов «из числа регионального МВД и Росгвардии».

В отчетном пресс-релизе правительства Иркутской области о прошедших 26 октября выборах атамана ИВКО указано, что на процедуре голосования присутствовало 107 делегатов. Новым атаманом стал экс-сотрудник управления губернатора и правительства Приангарья по связям с общественностью и национальным отношениям Дмитрий Смоликов. Ранее он также работал в региональном ГУ МВД России, в управлении по борьбе с организованной преступностью и бандитизмом, а также был старшим оперуполномоченным Центра по противодействию экстремизму.

Влад Никифоров, Иркутск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...