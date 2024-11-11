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Коммерсантъ FM
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CBS News: угнавшего Ми-8 россиянина похоронили в безымянной могиле в Испании

Российский летчик-перебежчик Максим Кузьминов, которого убили в Испании в феврале, был похоронен в безымянной могиле на юге страны сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Фото: @EurecaNews10

Фото: @EurecaNews10

Как отметил телеканал, летом в соцсетях появились фотографии с авиашоу, на которых был запечатлен человек, похожий на Максима Кузьминова. CBS News счел, что это, вероятно, был украинский разведчик, носивший маскировку и маску, сделанную «почти идентично российскому перебежчику». Таким образом Украина могла «проводить собственную кампанию по дезинформации».

«Их целью было заставить мир думать, что Кузьминов пережил покушение и все еще работает на Украину — сигнал другим россиянам, что они будут в безопасности, если тоже перейдут на сторону. По словам источников, настоящий Кузьминов был похоронен в безымянной могиле на юге Испании», — написано в материале.

Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и сбежал на Украину летом 2023 года. Экипаж, не знавший о пункте назначения вертолета, был убит. Как позже заявлял сам перебежчик, он получил от украинских властей новый паспорт и $500 тыс., после чего поселился в испанском городе Вильяхойоса.

В феврале нынешнего года появились сообщения об убийстве бывшего военнослужащего. Власти Испании пообещали дать соизмеримый ответ на убийство Максима Кузьминова. Глава МВД Германии заявила, что ведомство подозревает Россию в причастности к преступлению. По информации The New York Times, на месте убийства остались гильзы от девятимиллиметровых патронов для пистолета Макарова. Пресс-секретарь Дмитрий Песков при этом сообщал, что Кремль не видел материалов об убийстве летчика.

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