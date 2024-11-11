Власти утвердили стратегию развития «Кубанского Приазовья»

Власти Краснодарского края утвердили стратегию социально-экономического развития Азовского побережья. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, документ разработали в рамках федеральной стратегии развития Приазовья до 2040 года, подготовка которой ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор края Вениамин Кондратьев пояснил, что стратегия развития «Кубанского Приазовья» рассчитана до 2030 года. Она охватывает сразу пять районов края: Ейский, Приморско-Ахтарский, Темрюкский, Щербиновский и Славянский. Они составляют 13,5% всей площади Краснодарского края, в этих районах живут около 500 тыс. человек.

Господин Кондратьев отмечает, что у этих пяти территорий есть большой потенциал для экономического роста и улучшения качества жизни людей. Инвестпортфель «Кубанского Приазовья» оценивается в около 700 млрд руб. до 2030 года. «Часть проектов сегодня уже находится в активной стадии реализации, для остальных же еще предстоит найти инвесторов»,— пояснил губернатор.

При разработке стратегии специалисты проанализировали социально-экономическое развитие всех пяти муниципалитетов. В итоге агропромышленный, санаторно-курортный, туристский, промышленный и транспортно-логистический комплексы были выделены приоритетными направлениями для развития территорий.

По стратегии накопленный рост базовых отраслей экономики «Кубанского Приазовья» до 2030 года должен составить не менее 186%. Среднегодовой рост зарплат составит около 107,5% в год. За счет реализации инвестпроектов власти рассчитывают, что к 2030 году турпоток на Азовское побережье вырастет в 1,5 раза, до 1,5 млн человек ежегодно.

Татьяна Ручкина