Названы молочные продукты, которые в Сочи дороже, чем в других городах Кубани

В Сочи цены на молочные продукты превышают стоимость аналогичных товаров в других городах Краснодарского края. Сливочное масло, молоко и другие продукты на курорте дороже, чем в Туапсе, Новороссийске и Краснодаре. С данными исследования Краснодарстата ознакомился «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

В Сочи зафиксировали самые высокие цены на сливочное масло среди остальных городов Краснодарского края. Его стоимость достигает 1,2 тыс. руб. за кг., тогда как в Туапсе оно стоит 1,1 тыс. руб., а в Новороссийске и Ейске — 901 и 893 руб. соответственно. В Армавире и Краснодаре цена на этот продукт также ниже — 943 и 985 руб. соответственно.

Стоимость пастеризованного молока жирностью 2,5–3,2% в Сочи составляет 88 руб. за литр, что выше, чем в Туапсе, Ейске (81 руб.) и Краснодаре (80 руб.). В Новороссийске и Армавире оно стоит еще меньше — 75 и 76 руб. соответственно.

Стерилизованное молоко с теми же показателями жирности в Сочи продается за 136 руб. за литр. В Туапсе оно стоит 113 руб., а в Новороссийске и Армавире — 104 и 114 руб. соответственно. В Ейске цена составляет 120 руб., а в Краснодаре — 99 руб., что делает его самым доступным по сравнению с другими городами Кубани.

Сметана в Сочи также обходится дороже, достигая 380 руб. за кг. В Туапсе этот продукт стоит 324 руб., в Новороссийске — 322 руб., а в Армавире и Краснодаре — 313 и 303 руб. соответственно. В Ейске цена составляет 345 руб.

Сухие молочные смеси для детского питания в Сочи стоят 1,5 тыс. руб. за упаковку. В Туапсе и Новороссийске этот продукт продают за 1,1 тыс. руб. соответственно. В Ейске, Армавире и Краснодаре товар стоит порядка 1,2 тыс. руб.

Сыры в Сочи также выделяются высокой стоимостью — 958 руб. за кг. В Туапсе они продаются за 950 руб., а в Новороссийске и Ейске — за 871 и 848 руб. Армавир и Краснодар предлагают этот продукт за 739 и 764 руб. соответственно.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте вареные колбасы, полукопченые и варено-копченые, сосиски, сардельки, баранина стоят дороже, чем в других городах Краснодарского края. Стоимость свинины в Сочи составляет 386 руб., однако такой же продукт можно приобрести в Новороссийске за 214 руб.

Мария Удовик