Стало известно, какое мясо в Сочи стоит дороже, чем в других городах Кубани

Колбасы вареная, полукопченая и варено-копченая, сосиски, сардельки, баранина в Сочи стоят дороже, чем в других городах Краснодарского края. С данными исследования Краснодарстата ознакомился «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Баранина в Сочи стоит 1 тыс. руб. за кг. В соседнем Туапсе цена составляет 938 руб., а в Новороссийске — 824 руб. Самый доступный вариант можно найти в Армавире (818 руб). Сосиски и сардельки также обходятся сочинцам дороже: на курорте их ценники достигают 572 руб. за кг. В Туапсе такие мясные изделия стоят 517 руб. и Новороссийске — 496 руб. Дешевле всего их можно приобрести в Армавире (479 руб.).

Что касается вареной колбасы, то здесь Сочи занимает лидирующую позицию с ценой 596 руб. за кг. В Туапсе и Новороссийске этот продукт можно приобрести дешевле — за 583 и 550 руб. соответственно. Полукопченая и варено-копченая колбаса также демонстрирует высокую стоимость: в Сочи она достигает 795 руб. за кг. В то время как в Краснодаре цена составляет 856 руб., в других городах региона она значительно ниже — например, в Туапсе 712 руб.

Говядина в Сочи стоит 592 руб. за кг. В Туапсе и Краснодаре аналогичный продукт можно купить за 602 и 604 руб. соответственно. Однако по сравнению с Новороссийском (637 руб.) и Ейском (551 руб.) сочинцы все же платят больше.

Свинина в Сочи обойдется в 386 руб. за кг, что незначительно превышает цены в Туапсе (359 руб.) и Армавире (356 руб.), но остается ниже, чем в Краснодаре (392 руб.). Охлажденные и мороженые курицы в Сочи стоят 227 руб. за кг, что немного выше, чем в Туапсе (218 руб.) и Новороссийске (214 руб.).

Мясные консервы для детского питания имеют приблизительно одинаковую цену в Сочи и других городах края — 1,1 тыс. руб. за кг. Однако в Ейске и Армавире цена возрастает до 1,2 тыс. руб.

Неразделанная мороженая рыба стоит в Сочи 302 руб. за кг. Этот продукт можно найти дешевле в других городах края. В Армавире она стоит 251 руб. Но в Новороссийске ценники на этот товар поднялись до 383 руб., а в Ейске — до 340 руб.

Мария Удовик