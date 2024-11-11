Патрушев: Трамп должен исполнить обязательства перед теми, на кого он опирался

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Ъ» заявил, что избранный президент США Дональд Трамп в предвыборной кампании привлек избирателей, проголосовавших против «деструктивной» внешней политики, однако обещания могут расходиться с его последующими действиями. Вместе с тем он отметил, что республиканец опирался на определенные силы, обязательства перед которыми он должен будет исполнить на посту президента «как ответственный человек».

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В предвыборный период он делал много заявлений для привлечения на свою сторону избирателей, в итоге проголосовавших против деструктивной внешней и внутренней политики, которую проводила действующая администрация президента США. Но избирательная кампания завершилась, и в январе 2025 года наступит время для конкретных дел избранного президента. Известно же, что зачастую предвыборные обещания в США могут и расходиться с последующими действиями»,— сказал господин Патрушев.

Подробнее читайте в интервью «Ъ».