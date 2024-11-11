Лиги бывших чемпионов

В европейском клубном футболе начался перерыв, связанный с открытием ноябрьского окна для матчей национальных сборных. Сразу в четырех чемпионатах «большой европейской пятерки» — английском, испанском, итальянском и немецком — лидерами на него ушли клубы, которые либо просто неудачно, либо относительно неудачно провели предыдущий сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под руководством Арне Слота «Ливерпуль» играет так же мощно, как и при прежнем главном тренере Юргене Клоппе

Фото: Jon Super / AP Под руководством Арне Слота «Ливерпуль» играет так же мощно, как и при прежнем главном тренере Юргене Клоппе

Фото: Jon Super / AP

Чемпионат Англии

Набор интересных сюжетов, созревших на стартовом отрезке английского чемпионата, выглядит весьма богатым. Наиболее заметный среди них — это, естественно, внезапный срыв победителя четырех предыдущих первенств «Манчестер Сити», для которого поражение в 11-м туре от «Брайтона» стало четвертым подряд в официальных матчах (см. “Ъ” от 11 ноября). Но есть и другие почти такие же острые и занятные, разной, что ли, окраски.

Светлые, яркие тона — это, разумеется, про «Ливерпуль». Летом тех, кто за него переживает, терзали сомнения насчет того, как, почти целое десятилетие проведя с Юргеном Клоппом у руля, ливерпульцы, после того как немец взял паузу в тренерской работе, будут адаптироваться к новому наставнику Арне Слоту. А адаптации никакой не понадобилось. «Ливерпуль» Слота играет примерно так же живо и зло, как «Ливерпуль» Клоппа в лучшие сезоны. У него все хорошо. В Лиге чемпионов — четыре победы в четырех матчах, в национальном первенстве — девять в одиннадцати. И 28 набранных очков — уже на пять больше, чем у остающегося все-таки ближайшим преследователем «Манчестер Сити». А сильнее в этом веке «Ливерпуль» преодолел такую же по длине дистанцию в чемпионате, между прочим, лишь однажды. В 2019 году у него в активе после 11 туров было 31 очко, и в том первенстве ливерпульцы взяли титул, который им не доставался 30 лет.

Тона бледные — это не только про «Манчестер Сити» и его бедового соседа «Манчестер Юнайтед», который, дожидаясь Рубена Аморима, очередного тренера, призванного поставить ему положенный по статусу футбол, застрял в глубине турнирной таблицы, но и, как ни странно, про «Арсенал».

С ним, основным и жутко опасным конкурентом «Манчестер Сити» в предыдущих сезонах, казалось, ничего плохого стрястись не может. Но лондонцы пока не тянут на команду, которая непременно будет бороться за почетные трофеи.

Воскресный матч «Арсенала» с «Челси» вырулил к боевой ничьей со счетом 1:1. Но важно, что он продлил череду встреч клуба в рамках первенства, в которых тот не может одержать победу, уже до четырех. А гол Габриэля Мартинелли был для «Арсенала» первым, забитым на чужом поле, аж с сентября. При этом и в Лиге чемпионов он не то чтобы сверкает — например, беззубо сыграв в атаке, уступил «Интеру». И если для «Манчестер Сити» «Ливерпуль», как ни крути, в зоне видимости, то отставание «Арсенала» от верхней строчки уже весьма приличное — девять очков. А вровень с ним идут и «Челси», и «Брайтон».

Чемпионат Испании

Очередной тур испанского первенства как-то слишком даже наглядно объяснил значение для «Барселоны» ее чудо-юноши Ламина Ямаля. Ямаль пропустил гостевую встречу каталонцев с «Реал Сосьедад» из-за повреждения ноги, которое получил в Лиге чемпионов, и каталонцы, до его травмы в четырех матчах первенства меньше трех мячей не забивавшие, не забили ни одного, уступив — 0:1. Более того, они ни разу не попали в створ чужих ворот. И это несмотря на феноменальный тонус поймавшего, кажется, даже не второе, а третье дыхание 36-летнего Роберта Левандовского, у которого уже 14 голов в чемпионате. Легкий шок, впрочем, на расклад особенно не повлиявший. «Барселона», которая осенью в целом очень хороша, по-прежнему на верхушке таблицы, опережая «Реал», завоевавший золото весной, на шесть очков. Правда, у мадридцев есть матч в запасе.

Чемпионат Италии

В итальянском футболе в выходные были две основные темы. Первая — это страдания «Ромы», которая уволила по ходу текущего чемпионата, притом что не пройдено еще и трети его дистанции, уже второго тренера. В сентябре в отставку отправили Даниеле Де Росси, сейчас, после проигрыша — 2:3 — «Болонье»,— Ивана Юрича, при нем дела на лад не пошли — скорее, наоборот.

Римляне обитают в серединке классификации без особых надежд подняться существенно выше.

Вторая тема — бодрый матч фаворитов. В нем действующий обладатель титула «Интер» принимал чемпиона 2023 года «Наполи», который под началом возглавившего его летом Антонио Конте отправил на свалку воспоминания о проваленном минувшем сезоне. Неаполитанцы в этой встрече вели, а затем дважды на авансцену вышел ведущий хавбек «Интера» Хакан Чалханоглу. Перед перерывом он восстановил равновесие, а во втором тайме мог принести миланцам победу, но, исполняя пенальти, пальнул в штангу.

Итальянская таблица после 12-го тура сохранила безумно привлекательный вид. Всего на очко от лидера «Наполи» отстают сразу четыре клуба — «Интер», «Фиорентина», «Аталанта» и «Лацио».

Чемпионат Германии

Взгляд на иерархию, сложившуюся после десяти туров в немецком чемпионате, зацепится, естественно, прежде всего за две команды. «Байер» образца прошлого чемпионата — это клуб с игрой, впитавшей все современные тренды, практически не допускающий срывов и взявший заслуженное золото.

«Байер» осени 2024 года — это клуб, у которого, невзирая на то что ключевые исполнители на месте, куча различных, может, и несмертельных, но все же достаточно очевидных проблем — с функциональным состоянием, с реализацией моментов, с умением противостоять чужому давлению. Отсюда — и постоянные осечки.

В Лиге чемпионов леверкузенцев разносит в пух и прах «Ливерпуль», в чемпионате они не могут справиться с аутсайдерами. В субботу, скажем, вничью — 1:1 — с «Байером» сыграл «Бохум», добывший в матче с ним свое второе очко в первенстве. Конфуз бесспорный. Так что «Байер» нынче за пределами топ-тройки.

А второй клуб — это «Бавария», с которой происходит что-то наподобие того, что происходит с «Ливерпулем». После бледного сезона — сезон с возвращением на прежний уровень под руководством нового наставника без великих заслуг. А насчет Венсана Компани, чересчур неопытного, подозрений ведь было чуть ли не больше, чем насчет Арне Слота.

Чемпионат Франции

Во французском первенстве все весьма тоскливо. ПСЖ и после бегства в «Реал» Килиана Мбаппе ранг гегемона не потерял. В 11 турах он одержал девять побед при двух ничьих. А ближе всех к нему располагается «Монако» с российским хавбеком Александром Головиным: оно в шести очках позади.

Алексей Доспехов