Лиги бывших чемпионов
Как прошли стартовые отрезки в ведущих континентальных первенствах
В европейском клубном футболе начался перерыв, связанный с открытием ноябрьского окна для матчей национальных сборных. Сразу в четырех чемпионатах «большой европейской пятерки» — английском, испанском, итальянском и немецком — лидерами на него ушли клубы, которые либо просто неудачно, либо относительно неудачно провели предыдущий сезон.
Под руководством Арне Слота «Ливерпуль» играет так же мощно, как и при прежнем главном тренере Юргене Клоппе
Фото: Jon Super / AP
Чемпионат Англии
Набор интересных сюжетов, созревших на стартовом отрезке английского чемпионата, выглядит весьма богатым. Наиболее заметный среди них — это, естественно, внезапный срыв победителя четырех предыдущих первенств «Манчестер Сити», для которого поражение в 11-м туре от «Брайтона» стало четвертым подряд в официальных матчах (см. “Ъ” от 11 ноября). Но есть и другие почти такие же острые и занятные, разной, что ли, окраски.
Светлые, яркие тона — это, разумеется, про «Ливерпуль». Летом тех, кто за него переживает, терзали сомнения насчет того, как, почти целое десятилетие проведя с Юргеном Клоппом у руля, ливерпульцы, после того как немец взял паузу в тренерской работе, будут адаптироваться к новому наставнику Арне Слоту. А адаптации никакой не понадобилось. «Ливерпуль» Слота играет примерно так же живо и зло, как «Ливерпуль» Клоппа в лучшие сезоны. У него все хорошо. В Лиге чемпионов — четыре победы в четырех матчах, в национальном первенстве — девять в одиннадцати. И 28 набранных очков — уже на пять больше, чем у остающегося все-таки ближайшим преследователем «Манчестер Сити». А сильнее в этом веке «Ливерпуль» преодолел такую же по длине дистанцию в чемпионате, между прочим, лишь однажды. В 2019 году у него в активе после 11 туров было 31 очко, и в том первенстве ливерпульцы взяли титул, который им не доставался 30 лет.
Тона бледные — это не только про «Манчестер Сити» и его бедового соседа «Манчестер Юнайтед», который, дожидаясь Рубена Аморима, очередного тренера, призванного поставить ему положенный по статусу футбол, застрял в глубине турнирной таблицы, но и, как ни странно, про «Арсенал».
С ним, основным и жутко опасным конкурентом «Манчестер Сити» в предыдущих сезонах, казалось, ничего плохого стрястись не может. Но лондонцы пока не тянут на команду, которая непременно будет бороться за почетные трофеи.
Воскресный матч «Арсенала» с «Челси» вырулил к боевой ничьей со счетом 1:1. Но важно, что он продлил череду встреч клуба в рамках первенства, в которых тот не может одержать победу, уже до четырех. А гол Габриэля Мартинелли был для «Арсенала» первым, забитым на чужом поле, аж с сентября. При этом и в Лиге чемпионов он не то чтобы сверкает — например, беззубо сыграв в атаке, уступил «Интеру». И если для «Манчестер Сити» «Ливерпуль», как ни крути, в зоне видимости, то отставание «Арсенала» от верхней строчки уже весьма приличное — девять очков. А вровень с ним идут и «Челси», и «Брайтон».
Чемпионат Испании
Очередной тур испанского первенства как-то слишком даже наглядно объяснил значение для «Барселоны» ее чудо-юноши Ламина Ямаля. Ямаль пропустил гостевую встречу каталонцев с «Реал Сосьедад» из-за повреждения ноги, которое получил в Лиге чемпионов, и каталонцы, до его травмы в четырех матчах первенства меньше трех мячей не забивавшие, не забили ни одного, уступив — 0:1. Более того, они ни разу не попали в створ чужих ворот. И это несмотря на феноменальный тонус поймавшего, кажется, даже не второе, а третье дыхание 36-летнего Роберта Левандовского, у которого уже 14 голов в чемпионате. Легкий шок, впрочем, на расклад особенно не повлиявший. «Барселона», которая осенью в целом очень хороша, по-прежнему на верхушке таблицы, опережая «Реал», завоевавший золото весной, на шесть очков. Правда, у мадридцев есть матч в запасе.
Чемпионат Италии
В итальянском футболе в выходные были две основные темы. Первая — это страдания «Ромы», которая уволила по ходу текущего чемпионата, притом что не пройдено еще и трети его дистанции, уже второго тренера. В сентябре в отставку отправили Даниеле Де Росси, сейчас, после проигрыша — 2:3 — «Болонье»,— Ивана Юрича, при нем дела на лад не пошли — скорее, наоборот.
Римляне обитают в серединке классификации без особых надежд подняться существенно выше.
Вторая тема — бодрый матч фаворитов. В нем действующий обладатель титула «Интер» принимал чемпиона 2023 года «Наполи», который под началом возглавившего его летом Антонио Конте отправил на свалку воспоминания о проваленном минувшем сезоне. Неаполитанцы в этой встрече вели, а затем дважды на авансцену вышел ведущий хавбек «Интера» Хакан Чалханоглу. Перед перерывом он восстановил равновесие, а во втором тайме мог принести миланцам победу, но, исполняя пенальти, пальнул в штангу.
Итальянская таблица после 12-го тура сохранила безумно привлекательный вид. Всего на очко от лидера «Наполи» отстают сразу четыре клуба — «Интер», «Фиорентина», «Аталанта» и «Лацио».
Чемпионат Германии
Взгляд на иерархию, сложившуюся после десяти туров в немецком чемпионате, зацепится, естественно, прежде всего за две команды. «Байер» образца прошлого чемпионата — это клуб с игрой, впитавшей все современные тренды, практически не допускающий срывов и взявший заслуженное золото.
«Байер» осени 2024 года — это клуб, у которого, невзирая на то что ключевые исполнители на месте, куча различных, может, и несмертельных, но все же достаточно очевидных проблем — с функциональным состоянием, с реализацией моментов, с умением противостоять чужому давлению. Отсюда — и постоянные осечки.
В Лиге чемпионов леверкузенцев разносит в пух и прах «Ливерпуль», в чемпионате они не могут справиться с аутсайдерами. В субботу, скажем, вничью — 1:1 — с «Байером» сыграл «Бохум», добывший в матче с ним свое второе очко в первенстве. Конфуз бесспорный. Так что «Байер» нынче за пределами топ-тройки.
А второй клуб — это «Бавария», с которой происходит что-то наподобие того, что происходит с «Ливерпулем». После бледного сезона — сезон с возвращением на прежний уровень под руководством нового наставника без великих заслуг. А насчет Венсана Компани, чересчур неопытного, подозрений ведь было чуть ли не больше, чем насчет Арне Слота.
Чемпионат Франции
Во французском первенстве все весьма тоскливо. ПСЖ и после бегства в «Реал» Килиана Мбаппе ранг гегемона не потерял. В 11 турах он одержал девять побед при двух ничьих. А ближе всех к нему располагается «Монако» с российским хавбеком Александром Головиным: оно в шести очках позади.
Очередные туры европейских национальных чемпионатов
Чемпионат Англии
11-й тур. «Брайтон»—«Манчестер Сити» 2:1 (Педру, 78; О’Райли, 83 — Холанн, 23). «Ливерпуль»—«Астон Вилла» 2:0 (Нуньес, 20; Салах, 84). «Ноттингем Форест»—«Ньюкасл» 1:3 (Мурилло, 21 — Исак, 54; Жоэлинтон, 72; Барнс, 83). «Манчестер Юнайтед»—«Лестер» 3:0 (Фернандеш, 17; Кристиансен, 38 (автогол); Гарначо, 82). «Челси»—«Арсенал» 1:1 (Нету, 70 — Мартинелли, 60). Положение команд. 1. «Ливерпуль» — 28 очков. 2. «Манчестер Сити» — 23. 3. «Челси» — 19. 4. «Арсенал» — 19. 5. «Ноттингем Форест» — 19. 6. «Брайтон» — 19.
Чемпионат Испании
13-й тур. «Реал»—«Осасуна» 4:0 (Винисиус, 34, 61, 69; Беллингем, 42). «Вильярреал»—«Алавес» 3:0 (Ахомаш, 38; Парехо, 81 (пен.); Комесанья, 90). «Мальорка»—«Атлетико» 0:1 (Альварес, 61). «Вальядолид»—«Атлетик» 1:1 (Моро, 79 — Гурусета, 90+4). «Реал Сосьедад»—«Барселона» 1:0 (Бекер, 33). Положение команд. 1. «Барселона» — 33 очка. 2. «Реал» — 27 (после 12 матчей). 3. «Атлетико» — 26. 4. «Вильярреал» — 24 (12). 5. «Осасуна» — 21. 6. «Атлетик» — 20. 7. «Бетис» — 20.
Чемпионат Германии
10-й тур. «Бохум»—«Байер» 1:1 (Миёси, 89 — Шик, 18). «Майнц»—«Боруссия» (Дортмунд) 3:1 (Ли Джэ Сон, 36; Буркардт, 45+3; Небель, 54 — Гирасси, 40 (пен.)). «Санкт-Паули»—«Бавария» 0:1 (Мусиала, 22). «Лейпциг»—«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0:0. «Штутгарт»—«Айнтрахт» 2:3 (Вагноман, 86; Вольтемаде, 90 — Экитике, 45; Браун, 55; Мармуш, 62). Положение команд. 1. «Бавария» — 26 очков. 2. «Лейпциг» — 21. 3. «Айнтрахт» — 20. 4. «Байер» — 17. 5. «Фрайбург» — 17. 6. «Унион» — 16. 7. «Боруссия» (Д) — 16.
Чемпионат Италии
12-й тур. «Ювентус»—«Торино» 2:0 (Веа, 18; Кенан Йылдыз, 84). «Кальяри»—«Милан» 3:3 (Цортеа, 2; Цаппа, 53, 89 — Леан, 15, 40; Абрахам, 69). «Аталанта»—«Удинезе» 2:1 (Пашалич, 56; Туре, 60 (автогол) — Камара, 45+3). «Фиорентина»—«Верона» 3:1 (Кин, 4, 59, 90+2 — Сердар, 18). «Монца»—«Лацио» 0:1 (Дзакканьи, 36). «Интер»—«Наполи» 1:1 (Чальханоглу, 43 — Мактоминей, 23). Положение команд. 1. «Наполи» — 26 очков. 2. «Интер» — 25. 3. «Фиорентина» — 25. 4. «Аталанта» — 25. 5. «Лацио» — 25. 6. «Ювентус» — 24.
Чемпионат Франции
11-й тур. «Марсель»—«Осер» 1:3 (Гринвуд, 65 (пен.) — Синайоко, 10; Перрен, 43; Хамед Траоре, 45). «Страсбург»—«Монако» 1:3 (Дуэ, 29 — Бен Сегир, 79 (пен.), 89; Иленикена, 90+1). «Анже»—ПСЖ 2:4 (Леполь, 90+1; Бьюмла, 90+7 — Ли Кан Ин, 17, 20; Баркола, 31, 45+2). «Ницца»—«Лилль» 2:2 (Диоп, 56; Луше, 90+6 — Матиас Фернандес, 17; Баккер, 66). «Лион»—«Сент-Этьен» 1:0 (Ляказетт, 29). Положение команд. 1. ПСЖ — 29 очков. 2. «Монако» — 23. 3. «Марсель» — 20. 4. «Лилль» — 19. 5. «Лион» — 18. 6. «Ницца» — 17.