Ламин Ямаль и Роберт Левандовский выбыли из строя

Футболисты «Барселоны» Ламин Ямаль и Роберт Левандовский из-за травм пропустят до трех недель и около десяти дней соответственно, сообщается на странице каталонского клуба в соцсети X. В воскресенье «Барселона» на выезде проиграла «Реал Сосьедад» в 13-м туре чемпионата Испании со счетом 0:1.

Роберт Левандовский отыграл матч целиком, однако после игры у него обнаружили травму поясницы. Поляк пропустит примерно десять дней и не поможет сборной Польши в матчах Лиги наций против команд Португалии (15 ноября) и Шотландии (18 ноября). Ламин Ямаль получил травму правой лодыжки в гостевом матче Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:2) и не сыграл против «Реал Сосьедад». На восстановление ему потребуется от двух до трех недель.

«Барселона» с 33 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Ханс-Дитера Флика одержала три победы в четырех матчах Лиги чемпионов.

«РИА Новости»