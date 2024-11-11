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Коммерсантъ FM
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Рыба не наметала к празднику

Цены на красную икру выросли на 10–15% к Новому году

Собеседники “Ъ FM” рассказали о подорожании одного из главных праздничных деликатесов — лососевой икры. Сейчас килограмм оптом можно купить за 9 тыс. руб., хотя еще год назад он стоил около 5,5 тыс. руб. В рознице же цена может доходить и до 13 тыс. руб. С чем связано подорожание? И есть ли у деликатеса альтернативы? Расскажет Александр Мезенцев.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На прошлой неделе в Петропавловске-Камчатском двое неизвестных вынесли с рыбзавода около 1,5 т красной икры. Точная сумма ущерба не сообщалась, однако мотивы нарушителей вполне очевидны. Как отмечают собеседники “Ъ FM”, за год деликатес подорожал в два раза. Самый значительный скачок был в начале сезона. На это было несколько причин, говорит основательница магазина «Икорный дом» Марина Рыжкова: «К Новому году подорожание будет, но уже не такое большое, может быть, цена вырастет на 1 тыс. руб. за килограмм. С этого сезона все рыбодобывающие предприятия были обложены новой квотой в 200 млрд руб. сразу на 20 лет. И вторая причина — в июле на Камчатке выпал снег. Лососевая рыба чувствительная, щепетильная к погоде и нерестится тогда, когда ей хочется».

Сколько стоила красная икра в 2023-м

Когда стало понятно, что снижения стоимости в этом сезоне не произойдет, покупательский спрос все-таки восстановился, отмечают игроки рынка. Кроме того, рестораны и магазины уже закупили новогоднюю партию, поэтому цена на нее уже не вырастет. Однако из-за низкого вылова красной икры на всех может просто не хватить, полагает президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев: «В 2024 году на российском рынке окажется икры почти в два раза меньше, чем в прошлом — порядка 7-8 тыс. тонн икры. Если пересчитывать в потреблении на одного жителя, это будет 50 г, а если в бутербродах — то это полтора куска хлеба с икрой. При таком объеме потребления, какая может быть цена икры? Любая. Я думаю, покупать все равно будут, потому что красная икра на Новый год — это все-таки дань традиции».

Считается, что нечетные годы для красной рыбы и икры урожайные, а четные, как этот, нет. Из-за постоянных колебаний заводам невыгодно держать сотрудников на постоянной основе и в высокие сезоны отрасль сталкивается с дефицитом кадров. Поэтому и в плохие, и в хорошие годы – очень много фальсификатов. В таких условиях некоторые россияне не доверяют магазинам и ищут собственных икорных дилеров. Так поступила и собеседница “Ъ FM”: «Раньше на Новый год икру покупали с рук у знакомого, который работал вроде бы авиатехником в одной большой грузовой компании. Он летал на Камчатку, прилетал на Новый год домой и с собой возил килограммами. Он же не как пассажир летит, ему это проще было все провезти. В 2023 году вот так с рук килограмм продавали за 4 тыс. руб., где-то уже было дороже, хотя был сезон. Сейчас говорят, что вылова нет вообще, поэтому теперь не знаем, где будем брать».

Почему упал спрос на красную икру

По словам продавцов, из-за высоких цен на рынке производители идут на уловки и, например, добавляют в банку с икрой минеральную воду для увеличения веса. Есть и другие способы обмануть покупателя, предупреждает основательница магазина «Икорный дом» Марина Рыжкова: «Начинают сейчас подсовывать прошлогоднюю икру, хабаровскую под видом камчатской. Напротив Хабаровска стоит Китай, есть проблема с чистыми водами, хабаровская икра не хранится. Магаданскую — лосось там тоже водится, но ему слишком холодно давать такую икру, чтобы она была нагулянная, жирная, и она на порядок дешевле. Магадан сейчас можно взять за 8 тыс. руб.».

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Тем временем, шеф-повара предлагают заменить икру кеты или горбуши на новогоднем столе форелевой. В ней содержится меньше кислот омега-3, однако, как уверяют эксперты, на бутерброде разница не заметна.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова, Ульяна Горелова

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