Из тюменского магазина за шесть дней украли 23 банки красный икры

В Тюмени из магазина на улице Мельникайте за шесть дней украли 23 банки красной икры. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, ущерб составил почти 38 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Изучив видеозаписи с камер, оперативники установили подозреваемого. Им оказался 42-летний местный житель, который ранее не был судим. «Деликатес злоумышленник прятал в карманы куртки. Гражданин признался, что в общей сложности вынес из торговой точки 23 банки морепродукта. По словам задержанного, всю икру он съел сам»,— рассказали в полиции.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Согласно статье, ему грозит лишение свободы сроком до двух лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полина Хабарова