Небо в сеточку

Суд Анкары приговорил бывшего президента футбольного клуба «Анкарагюджю» Фарука Коджу к трем годам и семи месяцам лишения свободы. Господин Коджа получил всемирную известность в декабре прошлого года, когда после матча с участием своей команды выбежал на поле и метким ударом свалил с ног рефери встречи, а сопровождающие его лица еще попинали судью ногами. Экспрессивный поступок Фарука Коджи привел к тому, что он сам попал в заголовки всех мировых СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично поручил разобраться в случившемся, а Федерация футбола Турции (TFF) и вовсе приостановила все спортивные турниры в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После того как Фарук Коджа (слева) свалил рефери Халиля Умута Мелера на газон, лица, сопровождавшие функционера, принялись добивать судью ногами

Фото: Abdurrahman Antakyali / Depo Photos / AP После того как Фарук Коджа (слева) свалил рефери Халиля Умута Мелера на газон, лица, сопровождавшие функционера, принялись добивать судью ногами

Фото: Abdurrahman Antakyali / Depo Photos / AP

В понедельник суд Анкары огласил приговор по скандальному делу турецкого спортивного функционера Фарука Коджи. Бывший президент столичного клуба «Анкарагюджю» был приговорен к реальному лишению свободы за нападение на рефери Халиля Умута Мелера. В тюрьме он должен провести три года и семь месяцев. Сроки получили еще два человека, проходившие вместе с господином Коджой по делу. Кенан Челиккая и Шахин Юнус Шахин, состоявшие в свите Фарука Коджи, получили четыре года и два месяца и четыре года и четыре месяца лишения свободы соответственно. Сам Фарук Коджа на оглашении приговора не присутствовал. Он по-прежнему остается на свободе (мера пресечения в виде заключения под стражу в его отношении не применялась) и наверняка будет обжаловать приговор.

Фарук Коджа обрел всемирную известность в декабре прошлого года после рядового матча высшего турецкого дивизиона, в котором «Анкарагюджю» принимала «Ризеспор». Самое примечательное в этой игре случилось уже после того, как рефери Халиль Умут Мелер дал финальный свисток. Свистнул он почти сразу после того, как форвард гостей Адольфо Гайч на седьмой добавленной минуте сравнял счет в матче — игра закончилась 1:1. Упущенная победа произвела на Фарука Коджу неизгладимое впечатление. В сопровождении упомянутых Кенана Челиккаи и Шахина Юнуса Шахина он выбежал на поле и дал в глаз рефери Мелеру, сбив того с ног. Следом подключились сопровождающие президента «Анкарагюджю», принявшиеся бить судью ногами. К счастью, арбитра у нападавших отбила полиция. До раздевалки он дошел сам, но позже его госпитализировали. Господин Мелер довольно легко отделался. У него были диагностированы трещина в глазнице и ушибы различных частей тела. В больнице он провел несколько дней.

Позже Фарук Коджа рассказывал, что рефери виноват и сам, поскольку своими неверными решениями на поле спровоцировал инцидент.

Он также утверждал, что хотел лишь плюнуть судье в лицо, но не сдержался и все-таки его ударил, а сопровождающие господина Коджу вовсе не били рефери ногами, а просто пытались оттащить своего руководителя, поскольку ему нельзя волноваться — у него слабое сердце. К слову, тезис о провокации со стороны рефери в суде повторили и адвокаты Фарука Коджи, настаивавшие на этом основании на оправдании своего клиента.

Возможно, Фарук Коджа и избежал бы столь жесткого приговора, если бы инцидент в Анкаре остался местной, турецкой, историей. Он, однако, вышел далеко за пределы Турции и превратился в настоящее международное событие, которому уделили внимание все ведущие агентства и издания мира.

В итоге в дело стремительно вмешался лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поручивший министерствам внутренних дел и юстиции детально разобраться в случившемся, а Федерация футбола Турции (TFF) просто остановила все игры в стране. В итоге вскоре все три фигуранта дела были арестованы и им были предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений, нарушении закона о предотвращении насилия на спортивных мероприятиях, а также нападении на официальное лицо, находящееся при исполнении обязанностей. Кроме того, TFF, не дожидаясь завершения судебных разбирательств, пожизненно дисквалифицировала всех троих обвиняемых. Плюс президентская Партия справедливости и развития, от которой Фарук Коджа дважды избирался депутатом турецкого парламента, исключила его из своих рядов.

Александр Петров