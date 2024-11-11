В Крыму расширят и модернизируют систему экстренного оповещения

В Крыму до конца года установят более 150 точек экстренного оповещения, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, на сегодняшний день в республике созданы основной и запасной пункты управления системой, а также 25 пунктов управления муниципальными системами. В 383 населенных пунктах полуострова установлено 609 устройств с громкоговорителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава республики Крым Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Глава республики Крым Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«До конца текущего года их число вырастет до 762, а количество населения региона, проживающего в зоне действия региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, превысит 84%»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

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На эти цели, по словам главы Крыма, из республиканского бюджета выделили более 11 млн руб. В следующем году финансирование составит 48,8 млн руб.

В конце лета власти Севастополя объявили о дополнительных мерах безопасности, пообещав построить сотни модульных блиндажных укрытий, а также модернизировать систему оповещения. Власти пошли на это из-за участившихся ракетных обстрелов со стороны Украины.

Подробнее — в материале «Ъ» «Курортный форпост».

Александр Дремлюгин, Симферополь