Динамика основных показателей рынка недвижимости в России

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 п/г 2024 Доля ипотеки в структуре сделок с новостройками (%) - - - - - - 79 70 75 89 91 Средние ставки по ипотеке 12,5 13,4 12,5 10,6 9,6 9,9 7,7 7,5 7,2 8,2 8,5* Средняя стоимость жилья (тыс. руб. за кв. м): 55 54 54 55 58 61 73 88 108 119 141 на первичном рынке 52 52 53 57 62 64 79 99 122 140 171 на вторичном рынке 58 56 54 52 55 59 67 77 94 97 110