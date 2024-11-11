Итоги закупки уфимского вуза отменены по предписанию УФАС

УФАС по Башкирии отменило итоги закупки Башкирского государственного педагогического университета по отбору подрядчика очистки крыш от снега и наледи и вывоза снега, сообщает пресс-служба ведомства. Согласно документации, уборка должна проводиться в учебных корпусах и общежитии вуза до конца марта 2025 года. Начальная цена контракта составляет 1,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С жалобой обратился предприниматель Дмитрий Гордеев.

Комиссия УФАС выявила в действиях заказчика нарушение закона «О контрактной системе». Так, согласно постановлению Правительства РФ № 2571, если при проведении закупки на оказание услуг по техническому обслуживанию зданий начальная цена контракта более 1 млн руб., необходимо установить дополнительные требования к квалификации участников.

Педуниверситет обязали внести изменения в документацию. Кроме того, будет возбуждено административное дело.

Майя Иванова