Суд арестовал кредитный счет супруги экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского

Мещанский суд Москвы принял решение о наложении ареста на кредитный банковский счет супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Сумма арестованных средств составляет около 100 млн руб., указано в судебном постановлении, вступившем в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно документу, на счет Янины Копайгородской, открытом в АО «Альфа-банк», наложен арест на сумму 99,66 млн руб. Суд обосновал решение связью данного имущества с обвиняемым Алексеем Копайгородским.

Адвокаты Янины Копайгородской оспаривали обеспечительные меры, ссылаясь на то, что арестованные средства принадлежат банку и их блокировка приводит к начислению процентов в размере около 62,3 тыс. руб. ежедневно. Однако Мосгорсуд оставил арест в силе, признав его законным.

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Сумма ущерба составила 3,7 млн руб. Экс-главу курорта арестовали 25 сентября в Москве после этапирования из зоны СВО, суд постановил заключить его под стражу до 18 ноября.

Адвокат бывшего мэра Сочи Павел Зайцев утверждает, что его подзащитный не извлек выгоды на своем посту. Защита также оспаривает подсудность, заявляя, что Алексей Копайгородский, являясь военнослужащим Минобороны РФ, не может быть привлечен к уголовной ответственности на основе текущей юрисдикции.

Господин Копайгородский занимал должность мэра Сочи с 2019 года до мая 2024 года. Глава курорта обратился к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву с просьбой одобрить его отставку в связи с «переходом на новое место работы». В сентябре стало известно, что с июля он находился в зоне проведения специальной военной операции.

Фил Златов