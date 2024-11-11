Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Озеленение Краснодара завершат к концу ноября

В Краснодаре продолжаются работы по озеленению городских улиц, завершение которых запланировано на конец ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ

Всего с начала года в краевой столице высадили около 3 тыс. деревьев и кустарников. Работы велись специалистами городского Центра озеленения и экологии.

Особое внимание уделяли центральным улицам и скверам, где заменяли погибшие растения новыми саженцами. Компенсационная высадка охватила улицы: Красная, Ставропольская, Длинная, Московская, Петра Метальникова и другие. Среди посаженных деревьев — липы, клены, катальпы, ели, сосны и павловнии, а также почти 1,5 тыс. кустов гибискуса, форзиции и спиреи.

Кроме того, специалисты удалили свыше 700 пней, освободив место для новых насаждений.

Фил Златов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...