Озеленение Краснодара завершат к концу ноября

В Краснодаре продолжаются работы по озеленению городских улиц, завершение которых запланировано на конец ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ

Всего с начала года в краевой столице высадили около 3 тыс. деревьев и кустарников. Работы велись специалистами городского Центра озеленения и экологии.

Особое внимание уделяли центральным улицам и скверам, где заменяли погибшие растения новыми саженцами. Компенсационная высадка охватила улицы: Красная, Ставропольская, Длинная, Московская, Петра Метальникова и другие. Среди посаженных деревьев — липы, клены, катальпы, ели, сосны и павловнии, а также почти 1,5 тыс. кустов гибискуса, форзиции и спиреи.

Кроме того, специалисты удалили свыше 700 пней, освободив место для новых насаждений.

Фил Златов