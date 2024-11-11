Правительство Японии перед выборами премьер-министра ушло в отставку

Правительство Японии во главе с Сигэру Исибой сложило полномочия незадолго до голосования на парламентской сессии по кандидатуре премьер-министра после досрочных выборов 27 октября. Агентство Kyodo пишет, что, несмотря на потерю мест в парламенте, у господина Исибы есть шанс быть переизбранным и сформировать правительство меньшинства. Во второй половине дня новое правительство утвердит император Нарухито.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

Фото: Kim Kyung-Hoon/Pool , Reuters Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

Фото: Kim Kyung-Hoon/Pool , Reuters

Ожидается, что в случае повторного назначения Сигэру Исиба почти не изменит состав кабинета министров. Должности могут потерять только те члены правительства, которые не смогли добиться переизбрания в парламент. В связи с этим новым министром юстиции может стать Кэёсукэ Судзуки, а Минсельхоз возглавит Таку Это. Должность министра государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, которую традиционно занимает представитель «Комэйто», может занять Хиромаса Накано.

Сигэру Исиба был избран главой Либерально-демократической партии (ЛДП) 27 сентября. Он стал премьер-министром 1 октября, после чего распустил нижнюю палату парламента и назначил досрочные выборы. По их итогам правящая коалиция в составе ЛДП и партии «Комэйто» лишилась большинства в Палате представителей. ЛДП получила 191 место вместо прежних 247, их партнеры из «Комэйто» потеряли восемь мест и располагают 24 мандатами.

Подробнее о политическом раскладе в Японии — в материале «Ъ» «Японский премьер теряет лицо и голоса».