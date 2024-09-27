Премьер-министром Японии станет находящийся под санкциями РФ Сигэру Исиба

Правящая Либерально-демократическая партия Японии выбрала нового председателя. Им стал Сигэру Исиба. После утверждения парламентом 1 октября он станет новым премьер-министром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сигэру Исиба

Фото: Reuters Сигэру Исиба

Фото: Reuters

По итогам первого тура Сигэру Исибу получил 154 голоса. Его соперником во втором туре стала Санаэ Такаити, которая получила 181 голос. По итогам второго тура Сигэру Исиба получил 215 из 415 голосов, а Санаэ Такаити — 194.

15 июля 2022 года Россия внесла в санкционный список 384 членов нижней палаты парламента Японии, в число которых вошел и Сигэру Исиба. Всем им запретили въезд в РФ. Во время избирательной кампании Сигэру Исиба выступал за укрепление военного потенциала страны и создание «азиатского НАТО».

С октября 2021 года премьер-министром Японии был Фумио Кисида. От участия в прошедших выборах он отказался на фоне скандалов, которые были связаны в том числе с коррупцией. В декабре 2023 года газета Mainichi Shimbun писала, что уровень одобрения Фумио Кисида достиг рекордно низкой отметки в 16%.

Подробнее о гонке за пост премьера Японии — в материале «Вашингтон японцам друг, но есть нюансы».