Японский премьер теряет лицо и голоса

Правящая в Японии долгие годы Либерально-демократическая партия (ЛДП) утратила парламентское большинство по итогам внеочередных парламентских выборов, прошедших в воскресенье. Такой исход голосования, которое новый премьер Сигэру Исиба задумывал в качестве шанса подкрепить свой мандат на правление, ставит перед ЛДП непростую задачу найти нетипичных коалиционных партнеров. Кроме того, электоральная неудача (пусть даже партия власти и осталась крупнейшей в парламенте) сулит заметно притормозить прогресс реформ, задуманных господином Исибой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Японии и лидер правящей Либерально-демократической партии Сигэру Исиба (слева)

Фото: Kim Kyung-Hoon/Pool, Reuters Премьер-министр Японии и лидер правящей Либерально-демократической партии Сигэру Исиба (слева)

Фото: Kim Kyung-Hoon/Pool, Reuters

По итогам выборов ЛДП досталось 191 место, а их традиционному младшему партнеру по коалиции партии «Комэйто» — 24. Сообща две партии потеряли 64 кресла по сравнению с выборами 2021 года. Но самое печальное и принципиально важное — они не добрали до 233 парламентских кресел, необходимых для контроля над 465-местной нижней палатой парламента Японии.

Крупнейшая и главная оппозиционная сила — Конституционно-демократическая партия Японии во главе с бывшим премьером Ёсихико Нодой, напротив, добилась больших успехов, получив 148 мест вместо 98 мандатов тремя годами ранее. «Мы достигли своей цели — не допустили получения правящей коалицией большинства, что стало большим достижением»,— не скрывал своей радости господин Нода. Еще нескольким партиям помельче, о которых за пределами Японии редко упоминали, отошло от 1 до 38 кресел.

Для партии власти, хоть она формально и осталась крупнейшей парламентской силой, такой исход стал худшим результатом за последние 15 лет.

Впрочем, нельзя сказать, что ничто не предвещало беды. На фоне резкого увеличения стоимости жизни в Японии в ЛДП грянул громкий коррупционный скандал, расплатиться за который решился лично уже бывший премьер Фумио Кисида. Но, как стало очевидно сейчас, преодолеть недовольство рядовых японцев его преемнику Сигэру Исибе, избранному новым главой правительства по итогам внутрипартийного голосования лишь в конце сентября, это не особо помогло.

«При виде результатов становится ясно, что избиратели вынесли нам суровый вердикт, и мы должны смиренно принять это»,— отметил в интервью вещательной компании NHK господин Исиба.

Главной проблемой для ЛДП и союзной им «Комэйто» станет не столько преодоление неприятного осадка от вердикта электората, сколько поиск третьего партнера по коалиции, чтобы сформировать устойчивое правительство. Теоретически в такую трехпартийную коалицию могли бы войти правоцентристская Демократическая партия для народа или популистская Японская партия инноваций, хотя в силу принципиально разных политических программ такое объединение будет не самым естественным и прочным. Впрочем, эксперты уверены, что еще труднее создать коалицию будет оппозиционным партиям, представляющим полный спектр политических сил — от консерваторов до коммунистов.

Тем не менее почти все сошлись на том, что в ближайшие недели Японию ждет политическая нестабильность. Отражением этих нерадостных ожиданий стало снижение в понедельник курса иены до трехмесячного минимума по отношению к доллару.

Главный удар результаты выборов нанесли прежде всего по новоиспеченному премьер-министру Исибе, имевшему возможность не проводить выборы в парламент еще год, но рискнувшему пойти ва-банк и подставившему тем самым под удар всю свою партию. Согласно японской политической традиции, расплатой за такую авантюру, лишившую ЛДП коалиционного большинства, должна была бы стать отставка Сигэру Исибы, что сделало бы его самым краткосрочным лидером Японии в современную эпоху.

Сам он дал понять в понедельник, что намерен остаться на посту премьера, несмотря на электоральные потери. «Национальная политика не может застопориться ни на минуту. Мы будем продолжать неуклонно продвигать национальную политику»,— сказал глава правительства на пресс-конференции в штаб-квартире партии Токио, отвечая на вопрос о том, какую ответственность должно взять на себя руководство ЛДП и он сам как лидер партии.

Еще одним негативным последствием исхода выборов, как считает большинство экспертов, станет то, что внутри ЛДП обострятся внутренние распри и соперничество, и это заметно притормозит реализацию любых реформ, задуманных новым премьером.

Наталия Портякова