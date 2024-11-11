Вучич рассказал о «сердечном разговоре» с Трампом и пригласил его в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у него состоялся «сердечный разговор» по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили развитие всеобъемлющего сотрудничества, господин Трамп получил приглашение посетить Сербию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Bernadett Szabo, Reuters Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Bernadett Szabo, Reuters

Вечером 10 ноября господин Вучич разместил в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) видеообращение, в котором сообщил об «отличном, содержательном и очень сердечном» телефонном разговоре с Дональдом Трампом.

«Я благодарен господину Трампу, что он много вещей знает о Сербии, говорил даже о спортивных успехах нашей нации и страны. Я использовал возможность, с желанием дальше развивать наши отношения во всех сферах жизни общества, и выразил надежду, что он посетит Сербию, потому что Сербия была страной, где поддержка избранию президента Трампа была самой большой во всей Европе»,— написал сербский президент (цитата по «РИА Новости»).

Александр Вучич добавил, что избранный президент США поблагодарил его за поддержку, которую получил во время избирательной кампании от сербского народа. Глава сербского государства также выразил надежду, что с приходом в Белый дом новой администрации Белград и Вашингтон смогут говорить о дальнейшем развитии отношений, а у лидеров стран получится «сделать Америку великой, а... Сербию — страной, которая сможет очень хорошо сотрудничать с США».

Выборы в США состоялись 5 ноября. В течение суток Дональд Трамп преодолел планку в 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Инаугурация избранного президента США намечена на 20 января 2025 года.

О формировании новой администрации США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп ищет таланты».