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Коммерсантъ FM
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Вучич рассказал о «сердечном разговоре» с Трампом и пригласил его в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у него состоялся «сердечный разговор» по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили развитие всеобъемлющего сотрудничества, господин Трамп получил приглашение посетить Сербию.

Президент Сербии Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Bernadett Szabo, Reuters

Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Bernadett Szabo, Reuters

Вечером 10 ноября господин Вучич разместил в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) видеообращение, в котором сообщил об «отличном, содержательном и очень сердечном» телефонном разговоре с Дональдом Трампом.

«Я благодарен господину Трампу, что он много вещей знает о Сербии, говорил даже о спортивных успехах нашей нации и страны. Я использовал возможность, с желанием дальше развивать наши отношения во всех сферах жизни общества, и выразил надежду, что он посетит Сербию, потому что Сербия была страной, где поддержка избранию президента Трампа была самой большой во всей Европе»,— написал сербский президент (цитата по «РИА Новости»).

Александр Вучич добавил, что избранный президент США поблагодарил его за поддержку, которую получил во время избирательной кампании от сербского народа. Глава сербского государства также выразил надежду, что с приходом в Белый дом новой администрации Белград и Вашингтон смогут говорить о дальнейшем развитии отношений, а у лидеров стран получится «сделать Америку великой, а... Сербию — страной, которая сможет очень хорошо сотрудничать с США».

Выборы в США состоялись 5 ноября. В течение суток Дональд Трамп преодолел планку в 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Инаугурация избранного президента США намечена на 20 января 2025 года.

О формировании новой администрации США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп ищет таланты».

Фотогалерея

Выборы в США

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Уэст-Палм-Бич, Флорида. Выступление Дональда Трампа

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Выступление Дональда Трампа

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Вашингтон. Кампус Говардского университета после митинга в поддержку Камалы Харрис

Вашингтон. Кампус Говардского университета после митинга в поддержку Камалы Харрис

Фото: Susan Walsh / AP

Нью-Йорк. Сторонница Дональда Трампа

Нью-Йорк. Сторонница Дональда Трампа

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Вашингтон. Сторонницы Камалы Харрис

Вашингтон. Сторонницы Камалы Харрис

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Питтсбург, Пенсильвания. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Питтсбург, Пенсильвания. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Gene J. Puskar / AP

Чендлер, Аризона. Сторонники Дональда Трампа

Чендлер, Аризона. Сторонники Дональда Трампа

Фото: Reuters / Go Nakamura

Мэдисон, Висконсин. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Мэдисон, Висконсин. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Morry Gash / AP

Скрэнтон, Пенсильвания. Люди в очереди на избирательный участок

Скрэнтон, Пенсильвания. Люди в очереди на избирательный участок

Фото: Matt Rourke / AP

Портленд, Мэн. Очередь на избирательный участок

Портленд, Мэн. Очередь на избирательный участок

Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

Роли, Северная Каролина. Избиратели в ожидании результатов выборов

Роли, Северная Каролина. Избиратели в ожидании результатов выборов

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Милуоки, Висконсин. Сотрудники избирательной комиссии считают голоса

Милуоки, Висконсин. Сотрудники избирательной комиссии считают голоса

Фото: Reuters / Eduardo Munoz

Вашингтон. Сторонники Камалы Харрис на ночном митинге их кандидата

Вашингтон. Сторонники Камалы Харрис на ночном митинге их кандидата

Фото: Daniel Cole / Reuters

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Сторонники Дональда Трампа

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Сторонники Дональда Трампа

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Цинциннати, Огайо. Избиратель раскрашивает штат Иллинойс в синий цвет Демократической партии

Цинциннати, Огайо. Избиратель раскрашивает штат Иллинойс в синий цвет Демократической партии

Фото: Kareem Elgazzar / AP

Атланта, Джорджия. Сторонники Дональда Трампа на вечеринке

Атланта, Джорджия. Сторонники Дональда Трампа на вечеринке

Фото: Reuters / Eloisa Lopez

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Reuters / Carlos Barria

Нью-Йорк. Табло с результатами опросов на Таймс-сквер в день голосования

Нью-Йорк. Табло с результатами опросов на Таймс-сквер в день голосования

Фото: Yuki Iwamura / AP

Тампа, Флорида. Сторонники Камалы Харрис у избирательного участка

Тампа, Флорида. Сторонники Камалы Харрис у избирательного участка

Фото: Reuters / Octavio Jones

Сими-Вэлли, Калифорния. Избиратели заполняют бюллетени на участке в президентской библиотеке Рональда Рейгана

Сими-Вэлли, Калифорния. Избиратели заполняют бюллетени на участке в президентской библиотеке Рональда Рейгана

Фото: Chris Pizzello / AP

Нью-Йорк. Разминка после голосования

Нью-Йорк. Разминка после голосования

Фото: Reuters / Kent J. Edwards

Палм-Бич, Флорида. Полицейской патрулирует участок, на котором ожидается визит Дональда Трампа

Палм-Бич, Флорида. Полицейской патрулирует участок, на котором ожидается визит Дональда Трампа

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Атланта, Джорджия. Очередь в местный ресторан, ставший избирательным участком

Атланта, Джорджия. Очередь в местный ресторан, ставший избирательным участком

Фото: Reuters / Cheney Orr

Палм-Бич, Флорида. Кандидат в президенты Дональд Трамп с женой Меланией в своем предвыборном штабе

Палм-Бич, Флорида. Кандидат в президенты Дональд Трамп с женой Меланией в своем предвыборном штабе

Фото: Evan Vucci / AP

Вашингтон, Колумбия. Кандидат в президенты Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф (второй справа) со своим предвыборным штабом на борту самолета, по возвращении с митинга в Филадельфии

Вашингтон, Колумбия. Кандидат в президенты Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф (второй справа) со своим предвыборным штабом на борту самолета, по возвращении с митинга в Филадельфии

Фото: Reuters

Лас-Вегас, Невада. Очередь на избирательный участок

Лас-Вегас, Невада. Очередь на избирательный участок

Фото: John Locher / AP

Нью-Йорк. Мужчина в кепке с наклейками «Проголосовал досрочно» и «Я проголосовал»

Нью-Йорк. Мужчина в кепке с наклейками «Проголосовал досрочно» и «Я проголосовал»

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Спрингфилд, Пенсильвания. Очередь у избирательного участка

Спрингфилд, Пенсильвания. Очередь у избирательного участка

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Нью-Йорк. Голосование в ортодоксальной еврейской общине

Нью-Йорк. Голосование в ортодоксальной еврейской общине

Фото: Reuters / Maye-E WongвЂЁ

Финикс, Аризона. Избиратели-«жаворонки» в очереди на участок

Финикс, Аризона. Избиратели-«жаворонки» в очереди на участок

Фото: Matt York / AP

Рочестер, Нью-Йорк. Избирательница в футболке с фотографией молодой Камалы Харрис оставляет наклейку «Я проголосовала» на могиле суфражистки Сьюзен Энтони

Рочестер, Нью-Йорк. Избирательница в футболке с фотографией молодой Камалы Харрис оставляет наклейку «Я проголосовала» на могиле суфражистки Сьюзен Энтони

Фото: Lauren Petracca / AP

Лас-Вегас, Невада. Обувь под стать выборам

Лас-Вегас, Невада. Обувь под стать выборам

Фото: Reuters / David Swanson

Милуоки, Висконсин. Избирательный участок в школе имени Мартина Лютера Кинга

Милуоки, Висконсин. Избирательный участок в школе имени Мартина Лютера Кинга

Фото: Reuters / Eduardo Munoz

Палм-Бич, Флорида. Сторонники кандидата от Республиканской партии

Палм-Бич, Флорида. Сторонники кандидата от Республиканской партии

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Палм-Бич, Флорида. Бывший мэр Нью-Йорка и экс-советник президента США по кибербезопасности Рудольф Джулиани приехал поддержать Дональда Трампа

Палм-Бич, Флорида. Бывший мэр Нью-Йорка и экс-советник президента США по кибербезопасности Рудольф Джулиани приехал поддержать Дональда Трампа

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Питтсбург, Пенсильвания. Наблюдатель на избирательном участке

Питтсбург, Пенсильвания. Наблюдатель на избирательном участке

Фото: Reuters / Quinn Glabicki

Палм-Бич, Флорида. Досмотр на пункте сбора голосов в преддверии визита Дональда Трампа

Палм-Бич, Флорида. Досмотр на пункте сбора голосов в преддверии визита Дональда Трампа

Фото: Reuters / Marco Bello

Нью-Йорк. Мужчина с дочкой в Театре нового города на Манхэттене

Нью-Йорк. Мужчина с дочкой в Театре нового города на Манхэттене

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Нью-Йорк. Участок в Церкви небесного покоя на Манхэттене

Нью-Йорк. Участок в Церкви небесного покоя на Манхэттене

Фото: Reuters / Andrew Kelly

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Уэст-Палм-Бич, Флорида. Выступление Дональда Трампа

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Вашингтон. Кампус Говардского университета после митинга в поддержку Камалы Харрис

Фото: Susan Walsh / AP

Нью-Йорк. Сторонница Дональда Трампа

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Вашингтон. Сторонницы Камалы Харрис

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Питтсбург, Пенсильвания. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Gene J. Puskar / AP

Чендлер, Аризона. Сторонники Дональда Трампа

Фото: Reuters / Go Nakamura

Мэдисон, Висконсин. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Morry Gash / AP

Скрэнтон, Пенсильвания. Люди в очереди на избирательный участок

Фото: Matt Rourke / AP

Портленд, Мэн. Очередь на избирательный участок

Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

Роли, Северная Каролина. Избиратели в ожидании результатов выборов

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Милуоки, Висконсин. Сотрудники избирательной комиссии считают голоса

Фото: Reuters / Eduardo Munoz

Вашингтон. Сторонники Камалы Харрис на ночном митинге их кандидата

Фото: Daniel Cole / Reuters

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Сторонники Дональда Трампа

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Цинциннати, Огайо. Избиратель раскрашивает штат Иллинойс в синий цвет Демократической партии

Фото: Kareem Elgazzar / AP

Атланта, Джорджия. Сторонники Дональда Трампа на вечеринке

Фото: Reuters / Eloisa Lopez

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Reuters / Carlos Barria

Нью-Йорк. Табло с результатами опросов на Таймс-сквер в день голосования

Фото: Yuki Iwamura / AP

Тампа, Флорида. Сторонники Камалы Харрис у избирательного участка

Фото: Reuters / Octavio Jones

Сими-Вэлли, Калифорния. Избиратели заполняют бюллетени на участке в президентской библиотеке Рональда Рейгана

Фото: Chris Pizzello / AP

Нью-Йорк. Разминка после голосования

Фото: Reuters / Kent J. Edwards

Палм-Бич, Флорида. Полицейской патрулирует участок, на котором ожидается визит Дональда Трампа

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Атланта, Джорджия. Очередь в местный ресторан, ставший избирательным участком

Фото: Reuters / Cheney Orr

Палм-Бич, Флорида. Кандидат в президенты Дональд Трамп с женой Меланией в своем предвыборном штабе

Фото: Evan Vucci / AP

Вашингтон, Колумбия. Кандидат в президенты Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф (второй справа) со своим предвыборным штабом на борту самолета, по возвращении с митинга в Филадельфии

Фото: Reuters

Лас-Вегас, Невада. Очередь на избирательный участок

Фото: John Locher / AP

Нью-Йорк. Мужчина в кепке с наклейками «Проголосовал досрочно» и «Я проголосовал»

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Спрингфилд, Пенсильвания. Очередь у избирательного участка

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Нью-Йорк. Голосование в ортодоксальной еврейской общине

Фото: Reuters / Maye-E WongвЂЁ

Финикс, Аризона. Избиратели-«жаворонки» в очереди на участок

Фото: Matt York / AP

Рочестер, Нью-Йорк. Избирательница в футболке с фотографией молодой Камалы Харрис оставляет наклейку «Я проголосовала» на могиле суфражистки Сьюзен Энтони

Фото: Lauren Petracca / AP

Лас-Вегас, Невада. Обувь под стать выборам

Фото: Reuters / David Swanson

Милуоки, Висконсин. Избирательный участок в школе имени Мартина Лютера Кинга

Фото: Reuters / Eduardo Munoz

Палм-Бич, Флорида. Сторонники кандидата от Республиканской партии

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Палм-Бич, Флорида. Бывший мэр Нью-Йорка и экс-советник президента США по кибербезопасности Рудольф Джулиани приехал поддержать Дональда Трампа

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Питтсбург, Пенсильвания. Наблюдатель на избирательном участке

Фото: Reuters / Quinn Glabicki

Палм-Бич, Флорида. Досмотр на пункте сбора голосов в преддверии визита Дональда Трампа

Фото: Reuters / Marco Bello

Нью-Йорк. Мужчина с дочкой в Театре нового города на Манхэттене

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Нью-Йорк. Участок в Церкви небесного покоя на Манхэттене

Фото: Reuters / Andrew Kelly

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