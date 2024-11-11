Главные анонсы 11 ноября

В Баку начнется конференция ООН по изменению климата. В мероприятии примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В Москве в Госдуме пройдет заседание президиума фракции «Единая Россия» с участием главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

11–14 ноября состоится рабочая поездка секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу в Китай. Секретарь Совбеза РФ проведет консультации по вопросам стратегической безопасности с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И. Кроме того, запланированы переговоры по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом Политбюро ЦК КПК главой политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином.

Московская биржа введет на валютном рынке аукцион обновления цен с целью стабилизации рынка в периоды повышенной волатильности.

Арбитражный суд Московской области проведет предварительное заседание по иску сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука об оспаривании передачи активов маркетплейса в ООО РВБ — объединенную компанию Wildberries и Russ.

Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор экс-главе Внешпромбанка Ларисе Маркус по делу о хищении около 156 млрд руб.

В Санкт-Петербурге Второй апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу на приговор гражданке США и РФ Ксении Карелиной, осужденной к 12 годам колонии за госизмену.

Суд на Украине продолжит рассмотрение иска о назначении президентских выборов в стране.

В Астане начнется международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса.

В Мумбае (Индия) пройдет заседание межправительственной комиссии Индии и РФ по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

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