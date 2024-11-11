«Атлант» меняет парк

Третий игрок по числу грузовых вагонов в управлении — «Деметра-Холдинг» — продолжает пополнять парк. Структуры группы приобрели оператора «Атлант» из Санкт-Петербурга (около 6 тыс. вагонов), в числе владельцев которого был экс-глава «Трансойла» Андрей Гомон. На фоне снижения доходности операторского бизнеса аналитики ждут продолжения продаж небольших участников рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ

Структуры «Деметра-Холдинга» 8 ноября приобрели 100% железнодорожного оператора «Атлант» из Санкт-Петербурга, следует из ЕГРЮЛ. Прежде «Атлант» принадлежал гендиректору компании Евгению Ястребову и Андрею Гомону. Последний в 2006–2012 годах возглавлял «Трансойл», одного из крупнейших операторов нефтеналивного парка, был советником гендиректора Первой грузовой компании (ПГК) и на февраль 2024 года входил в совет директоров Globaltrans. Связаться с экс-владельцами «Атланта» не удалось.

В «Деметра-Холдинге» сообщили “Ъ”, что в результате сделки в управление группы перешло около 6 тыс. вагонов, основная часть которых — 5,7 тыс. единиц — инновационные большегрузные полувагоны.

На сайте и в отчете «Атланта» в составе парка также значатся цистерны для перевозки растительных масел. В 2023 году выручка «Атланта» сократилась на 67,7%, до 5,18 млрд руб., чистая прибыль снизилась примерно в два раза, до 1,88 млрд руб.

Приобретение компании позволит укрепить позиции на рынке железнодорожных перевозок навалочных грузов, в том числе на экспорт, отмечают в «Деметра-Холдинге». Также, по словам представителя группы, увеличится парк инновационных полувагонов на Восточном полигоне для развития маршрутных перевозок, что повысит эффективность и оптимизирует нагрузку на железнодорожную инфраструктуру.

«Деметра-Холдинг» объединяет активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Включает доли в Новороссийском комбинате хлебопродуктов, Объединенной зерновой компании, Новороссийский зерновой терминал, крупнейшего оператора хопперов-зерновозов «Русагротранс», перевозчика лесных грузов «Транслес» и т. д. Ранее 45% в «Деметра-Холдинге» владел ВТБ. Летом 2023 года глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк вышел из этого бизнеса. Сейчас информация о собственниках «Деметра-Холдинга» в ЕГРЮЛ скрыта.

1,36 миллиона составлял парк грузовых вагонов на 1 сентября 2024 года, по данным Института проблем естественных монополий.

По итогам первой половины 2024 года «Деметра-Холдинг» поднялся на третье место рейтинга Infoline Rail Russia Top по объему парка в управлении с 90,5 тыс. вагонов. С учетом приобретения «Атланта» и прошедшей ранее консолидации компании «Нефрит» примерно с 1,8 тыс. инновационных полувагонов и хопперов-цементовозов (см. “Ъ” от 21 августа) общий парк группы на сегодня можно оценить в 98,3 тыс. единиц. Это примерно соответствует показателю ПГК, второго оператора по величине парка на первую половину 2024 года,— 98,6 тыс. вагонов, по оценкам Infoline.

Управляющий партнер, сооснователь Rollingstock Agency Александр Поликарпов говорит, что спрос на полувагоны с осевой нагрузкой 25 тонн на ось остается стабильно высоким, а в условиях роста в 2023–2024 годах цен на новые вагоны наращивание парка путем покупки действующего — оптимальный вариант при адекватной цене сделки. В рамках приобретения оператора «Деметра-Холдинг» мог также получить пул его действующих клиентов, добавляет эксперт.

ИПЕМ в сентябрьской презентации оценивает доходную ставку операторов на экспортных перевозках угля в 3,93 тыс. руб. в сутки без НДС для инновационного полувагона и 3,05 тыс. руб.— для типового. Относительно августа показатели выросли на 2,5% и 3,3% соответственно. Но за последние четыре года ставка доходности оперирования полувагонами снизилась в полтора раза в условиях увеличения ставок лизинга и цен на новые вагоны, удорожания ремонтов и запчастей, повышения расходов на персонал, говорится в презентации. Помимо снижения доходности, по оценкам ИПЕМ, риски для операторов будут нести рост трудностей с организацией движения, включая порожних вагонов, а также ухудшение показателей работы. В таких условиях в ИПЕМ ожидают продолжения выхода из бизнеса операторов с малым парком.

Анатолий Костырев