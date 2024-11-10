Старооскольские власти продают долю в белгородской коммуникационной компании

Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области выставило на продажу 10% в местном ООО «Узел связи». Это следует из аукционной документации.

Доля муниципалитета в компании оценивается в 9,8 млн руб. При этом всего он владеет 30,5%. Уставный капитал «Узла связи» составляет 75 млн, номинальная стоимость доли округа — 22,9 млн.

Заявки на торги принимаются до 24 ноября, итоги планируется подвести 28 ноября.

По данным Rusprofile, ООО «Узел связи» зарегистрировано в Старом Осколе в сентябре 2009 года для деятельности в области связи на базе проводных технологий. В 2023 году выручка составила 43,4 млн руб., чистая прибыль — 3,6 млн. Директором является Игорь Микуляк. Он же руководит совладельцами «Узла связи» — местными ЗАО «Осколтелеком» (49,5%, собственники не раскрываются) и ООО «Горптус» (20%). В «Горптусе» соучредителями являются господин Микуляк (68,75%) и Юлия Микуляк (31,25%).

В октябре министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области в очередной раз выставило на торги 50,99% АО «Медтехника». Как и ранее, пакет акций оценивается в 57 млн руб., однако теперь он может быть реализован вдвое ниже — за 28,5 млн.

Александр Прытков