Нетаньяху заявил, что трижды разговаривал с Трампом после его победы на выборах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что провел три разговора с будущим президентом США Дональдом Трампом за последние дни. По его словам, целью переговоров было укрепление союза двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп

Фото: Tom Brenner/File Photo, Reuters Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп

Фото: Tom Brenner/File Photo, Reuters

«Это были очень хорошие и важные беседы. Переговоры направлены на дальнейшее укрепление прочного союза между Израилем и США. Мы одинаково смотрим на иранскую угрозу и опасность, которую она представляет»,— заявил господин Нетаньяху, его слова приводит пресс-служба правительства Израиля.

Премьер-министр также заявил о намерении продолжать защищать страну перед лицом любых угроз, в первую очередь — иранской угрозы. При этом он отметил, что видит большие возможности, открывающиеся перед Израилем «в области мира, расширения и других сферах».

Канцелярия господина Нетаньяху сообщала 6 ноября, что премьер-министр Израиля был «одним из первых», кто поздравил господина Трампа с победой на выборах. Глава Израиля назвал историческим возвращение республиканца в Белый дом.

О реакции мировых лидеров на смену президента США — в материале «Ъ» «Европа готовит себя к Дональду Трампу».