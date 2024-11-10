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Коммерсантъ FM
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Россия намерена сотрудничать с Руандой в сфере мирного атома

«Росатом» подписал соглашение с Руандой в сфере мирного атома, сообщил советник президента России Антон Кобяков. По его словам, стороны намерены развивать сотрудничество по этой теме.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В части, касающейся сотрудничества с Руандой, хотел бы отметить, что мы планируем в том числе сотрудничество и в области развития мирного атома»,— сказал господин Кобяков на пресс-конференции на министерской конференции форума «Россия—Африка» (цитата по «РИА Новости»).

Посол России в Кигали Александр Поляков в сентябре рассказывал ТАСС, что Руанда обсуждает с «Росатомом» создание центра ядерной науки и технологий, а впоследствии и атомной электростанции малой мощности. Дипломат отмечал, что вопрос «сложный, чувствительный, требующий тщательной проработки и многофакторной подготовки», он предостерегал от «сенсационных ожиданий».

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