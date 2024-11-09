Общеукрепляющая, утром отрезвляющая

Российские здравницы активно развивают направление так называемой превентивной медицины, когда особый упор делается на профилактические мероприятия, общее укрепление и сохранение здоровья. Спрос на такие услуги за десять месяцев этого года вырос на 10–30%. Это должно помочь санаториям привлечь более молодую аудиторию, интересующуюся краткосрочными и доходными программами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Спрос на программы превентивной медицины в российских санаториях в январе—октябре вырос на 10–30% год к году, рассказали “Ъ” в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Многие объекты также выделяют направление как приоритетное, планируя внедрение профильных программ в ближайшие два года, уточнили в организации.

Превентивная медицина направлена на профилактические мероприятия, общее укрепление и сохранение здоровья. Мероприятия пользуются спросом: ранее участники рынка отмечали растущий интерес к капельницам с витаминами, препаратами для повышения иммунитета и проч.

Согласно Росстату, совокупный размер доходов здравниц от услуг в январе—сентябре составил 13,4 млрд руб., увеличившись на 17% год к году. За три квартала в них было размещено 6,1 млн гостей. Год к году показатель вырос на 7,9%. Темпы прироста отстают от гостиничного рынка в целом. Его оборот, по данным Росстата, в январе—сентябре увеличился на 35,6% год к году, до 224 млрд руб.

Общий объем платных медицинских услуг при базовом сценарии, по подсчетам Национального рейтингового агентства, в этом году может вырасти на 9,8%, до 1,49 трлн руб.

Руководитель лечебно-диагностического центра курорта «Ерино» Екатерина Гейдарова говорит, что спрос на программы превентивной медицины вырос на 25% за год, и рассчитывает на их дальнейшую популярность. В сети санаториев «Плаза СПА» отмечают увеличение продаж на 10%: сейчас по превентивным программам приезжают более 65% гостей. В отеле Green Flow в Сочи зафиксировали рост на 15–20%. В АО «Курорт Белокуриха» пояснили, что центр превентивной медицины в санатории «Катунь» открылся в 2024 году, в санатории «Сибирь» планируется старт в 2025 году. «Мы ориентируемся на запрос рынка: людей, готовых инвестировать в здоровье, стало больше»,— пояснил заместитель главврача компании Игорь Жиляков.

Господин Жиляков считает, что превентивные программы появятся в большинстве санаториев высокобюджетного сегмента, называя превентивную медицину быстро развивающимся рынком. В Green Flow считают, что это направление в здравницах будет расширяться за счет различных форм диагностики, включая генетические тесты.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин предполагает, что запуск общеоздоровительных программ может помочь санаториям привлечь более молодую аудиторию.

Сейчас средний возраст гостей здравниц 53–54 года, а направлением чаще интересуются люди 30–40 лет, говорит он. Эксперт отмечает, что продолжительность превентивных программ обычно около недели против 12–14 дней при классическом лечении. Средний чек при этом может быть выше, замечает господин Ромашкин.

Руководитель центра научно-исследовательской деятельности курорта «Мрия» Арсений Труханов говорит, что стоимость превентивных программ варьируется от 40 тыс. до 300–400 тыс. руб. Доля медицинских расходов в бюджете поездки в здравницу обычно 20–30%, говорит господин Ромашкин. Он предполагает, что общеоздоровительные программы теоретически могут заинтересовать 30–40% гостей санаториев. Это доля аудитории, которая приезжает в здравницы без конкретной программы, интересуясь в первую очередь диагностикой.

Впрочем, массовые запуски новых направлений для санаторно-курортного рынка не всегда оказываются успешными. В конце 2020 года российские здравницы, стремясь повысить загрузку, начали активно формировать программы реабилитации для гостей, переболевших COVID-19 (см. “Ъ” от 28 ноября 2020 года). Но особым спросом они не пользовались. Сергей Ромашкин вспоминает, что у туристов первоначально вызывало скепсис их медицинское наполнение, в частности, из-за сходства с направлениями для лечения иных легочных заболеваний.

Александра Мерцалова