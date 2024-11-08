«Звездным войнам» готовят продолжение

«Звездные войны» получат продолжение. Как пишет Deadline, американская киностудия Lucasfilm заключила сделку с режиссером Саймоном Кинбергом. Предполагается, что он напишет сценарий, а также поучаствует в продюсировании фильмов. По данным издания, в новую трилогию войдут с 10-го по 12-й эпизоды саги о Скайуокерах. Она началась в 1977 году с выхода первого фильма Джорджа Лукаса «Звездные войны. Эпизод 4: Новая надежда». Впрочем, позже некоторые источники заявили, что речь о совершенно новой саге. Сама киностудия ситуацию не комментировала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Patrick T. Fallon / Reuters Фото: Patrick T. Fallon / Reuters

Как поклонники франшизы примут очередные фильмы? И от чего зависит успех? “Ъ FM” обсудил перспективы проекта с кинопродюсером и дистрибутором Владиславом Пастернаком: «Что меня смущает, так это фигура режиссера и сценариста. Саймон Кинберг — это человек, который сделал довольно слабые картины, в частности, "Люди Икс: Темный Феникс" и "Фантастическая четверка". Также в его копилке два фильма Нилла Бломкампа. Оба провалились в прокате: это "Элизиум: Рай не на Земле" и "Робот по имени Чаппи". Собственно, это проекты, угробившие карьеру Бломкампа после культового "Района № 9". При этом Кинберг же ответственен и за такие симпатичные вещи, как "Дэдпул и Росомаха" и "Мистер и миссис Смит". То есть неровная, на самом деле, фильмография у него, провалы случались очень громкие.

Ответственность на нем лежит огромная. "Звездные войны" — это религия. Очевидно, что сборы этих фильмов будут довольно высокими, это сотни миллионов долларов при любом раскладе.

Будут ли это миллиарды долларов, будет зависеть даже не от качества самих картин, а от качества рекламной кампании. Очень сложная задача стоит перед их создателями — они должны одновременно сохранять дух оригинальной трилогии, что удалось Джей Джей Абрамсу, который снимал на пленку новейшие эпизоды с Дейзи Ридли. При этом нужно делать какой-то апгрейд, продолжать визуальные, звуковые инновации. Привлечет ли эта трилогия новую молодую аудиторию? Да, безусловно. Оригинальный фильм был снят в 1977 году, не так долго осталось до 50-летия этой франшизы».

Последний фильм — «Звездные войны: Скайуокер. Восход» — вышел пять лет назад. Критики назвали его «закатом» франшизы, на агрегаторе Rotten Tomatoes картина получила оценку шесть из десяти. Среди минусов, в частности, выделили вторичность, нелогичность сюжетных линий и непроработанность персонажей. Кинокритик, колумнист «Московских новостей» Даниил Ротштейн и вовсе сомневается, что новая трилогия появится на экранах:

«Ключевой вопрос, даже не в том, какими получатся эти фильмы, а состоятся ли они вообще.

Ведь это не первые анонсированные проекты после трилогии, которую закончили в 2019 году. И многие из них на разных стадиях проработки были отменены. В принципе, у Disney возникла проблема с тем, чтобы сообразить, как лучше продолжить сагу именно на большом экране. Был период во время COVID-19, когда "Звездные войны" почти полностью ушли в стриминг. В целом есть определенная растерянность, напряжение и креативное столкновение между продюсерским корпусом, сценаристами и режиссерами, которые нанимались для разных фильмов. В какой-то момент прорабатывались проекты под руководством шоураннеров "Игры престолов", шел разговор и о картине под руководством режиссера "Чудо-женщины" Пэтти Дженкинс, но тоже все накрылось.

Сегодня франшиза имеет очень противоречивую репутацию, есть очень конфликт между старыми фанатами и, скажем так, новой креативной командой. Речь про очень серьезный неприятный политический компонент, то, что называется культурными войнами. Есть очень много поклонников, которые недовольны тем, что, как они считают, в сериалах насаждается расовое и гендерное разнообразие. Последние проекты франшизы имеют очень неоднозначные показатели и по просмотрам, и по оценкам критиков. В частности, после первого сезона был закрыт сериал "Аколит", на которой была сделана очень большая ставка. Но, с другой стороны, готовится и второй сезон шоу "Андор", которое все прямо обожают и считают одним из лучших продуктов во всей истории "Звездных войн", включая оригинальную трилогию».

Первые шесть эпизодов «Звездных войн» вышли с 1977-го по 2005 гг. В 2012-м Джордж Лукас продал киностудию Lucasfilm корпорации Walt Disney больше чем за $4 млрд. После этого создатели выпустили трилогию сиквелов, а также ряд отдельных фильмов, например, «Изгой один» и «Хан Соло».

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Елена Тюленева