Инстасамка выпустила музыкальный альбом совместно с «Ленинградом»

Рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева, родилась в Тобольске) выпустила совместно с группировкой «Ленинград» музыкальный альбом, который получил название «Бумеры и зумеры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Инстасамка (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Певица Инстасамка (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В альбом, который выпустили сегодня, 8 ноября, вошли шесть песен: «Хорошо», «За деньги нет», «Имба», «Ай лав ю», «Русские вперед», «Рок».

По данным «Ъ-СПб», участие в записи альбома принимал продюсер и рэпер Realmoneyken (Олег Еропкин), известный как жених Дарьи Зотеевой. В конце октября в СМИ появилась информация, что Инстасамка якобы может стать новой солисткой «Ленинграда».

Полина Хабарова