Шнуров рассказал о совместном творчестве с Инстасамкой

Солист «Ленинграда» Сергей Шнуров сообщил, что рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) не стала постоянной участницей группы. Он добавил, что пока совместное сотрудничество ограничено одним музыкальным альбомом, о продолжении они не думали.

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«В определенных обстоятельствах любая женщина может стать и часто становится солисткой "Ленинграда". Пусть ненадолго, но точно от души. Пока мы ограничились совместным альбомом»,— сказал Сергей Шнуров ТАСС.

В конце октября ТАСС писал, что Дарья Зотеева может стать новой солисткой «Ленинграда». Сегодня, 8 ноября, они выпустили совместный альбом «Бумеры и зумеры» из шести песен.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Инстасамку вызывают в "Ленинград"».