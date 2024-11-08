Мэр иркутского Бодайбо назвал нормальным отключение воды и тепла в –8°

Мэр города Бодайбо и одноименного района в Иркутской области Евгений Юмашев прокомментировал отключения воды и тепла фразой «ничего страшного не происходит». По информации администрации района, сегодня, 8 ноября, с утра в городе Бодайбо было произведено «экстренное отключение тепло- и водоснабжения» из-за резкого снижения уровня воды в реке Витим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: с личной страницы Евгения Юмашева в Facebook, с личной страницы Евгения Юмашева в соцсети Фото: с личной страницы Евгения Юмашева в Facebook, с личной страницы Евгения Юмашева в соцсети

«Ежегодная и типичная для нас ситуация, каждую весну и осень снижается уровень Витима, приходится переносить насосы для забора воды. Ничего страшного не происходит, на улице тепло, –8 градусов»,— заявил господин Юмашев в комментарии порталу Ирсити.

На звонок корреспондента «Ъ» мэр города не ответил. Администрация района по состоянию на 17:00 местного времени (12:00 мск) заявила, что станция забора воды была запущена, проведена опрессовка, вода поступит в дома жителей в «ближайшее время».

Прокуратура Иркутской области тем временем организовала проверку законодательства в сфере ЖКХ. В ведомстве уточнили, что ранее в связи с «ненадлежащим содержанием объектов ЖКХ, обеспечивающих население водой», прокуратура предъявила иск к местным органам власти о проведении реконструкции и модернизации объектов, в том числе «плавучей насосной станции». Суд удовлетворил иск и установил срок его исполнения до октября 2025 года.

Бодайбинский район Иркутской области находится на севере региона, граничит с Якутией, Забайкальем и Бурятией. Районный центр — город Бодайбо — удален от Иркутска на 1,1 тыс. км, в нем проживают около 9 тыс. человек. Город приравнен к районам Крайнего Севера, температуры зимой в нем опускаются ниже 50 градусов мороза.

Влад Никифоров, Иркутск