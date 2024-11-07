Deadline: Disney работает над новой трилогией «Звездных войн»

Американская киностудия Lucasfilm (подразделение Walt Disney Studio) заключила сделку с режиссером Саймоном Кинбергом на разработку новой трилогии фильмов о «Звездных войнах», сообщило издание Deadline со ссылкой на источники. Господин Кинберг напишет сценарий и спродюсирует трилогию совместно с главой Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

По данным Deadline, в трилогию войдут 10-12 эпизоды саги о Скайуокерах, начавшейся в 1977 году с выхода первого фильма Джорджа Лукаса «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Часть источников издания эту информацию опровергла, заявив, что сделка касается совершенно новой саги. Lucasfilm и Disney отказались от комментариев.

Саймон Кинберг ранее сотрудничал с Lucasfilm при создании мультсериал «Повстанцы» (2014-2018). Он также консультировал студию в процессе работы над проектом «Звездные войны Эпизод VII: Пробуждение силы» (2015). Предыдущая трилогия «Звездных войн» — «Звездные войны: Эпизод 9 — Скайуокер. Восход» завершилась в 2019 году. На агрегаторе Rotten Tomatoes картина имеет рейтинг 51%, основанный на 520 рецензиях, со средней оценкой 6,10/10. На «Кинопоиске» рейтинг фильма составляет 6,1/10.