Ретромишки к юбилею

К своему 150-летию «Гранд Отель Европа» выпустил лимитированную серию ретроигрушек по историческим лекалам легендарного медведя Альфонсо, принадлежавшего троюродной сестре Николая II — княжне Ксении Романовой. В коллекцию вошли мишки швейцар, повар и княжна. Игрушки станут героями мини-сериала к юбилею отеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Отеля Европа» Фото: пресс-служба «Гранд Отеля Европа»

Медведь Альфонсо был создан в 1908 году в Германии на знаменитой фабрике Steiff. В отличие от популярного мишки Тедди, Альфонсо был сделан не из плюша, а из мохера красного цвета. В том же году в магазине при фабрике его увидел великий князь Георгий Михайлович Романов и приобрел в подарок для своей пятилетней дочери княжны Ксении. Всю жизнь Ксения хранила подарок отца и передала его по наследству единственной дочери Нэнси. Мастера петербургского бренда LAVR подарили медведю Альфонсо новую жизнь и сделали его героем отельной истории. Так, на свет появились три медведя: княжна, повар и швейцар.

Медведь «Княжна» создан в память о Ксении Георгиевне Романовой, первой владелице красного медведя. «Княжна» одета в нарядное кружевное платье и расшитый головной убор. По сюжету «княжна» приезжает на торжество, чтобы поздравить «Гранд Отель Европа» с юбилеем. Медведь Альфонсо «швейцар» — воплощение символа гостеприимства, а «повар» — образ одной из главных фигур в отеле.

История семьи Романовых не раз соприкасалась с историей «Гранд Отеля Европа». Здесь Николай II принимал принца Сиама, здесь праздновалось 400-летие дома Романовых. В честь царской фамилии названы исторические люкс-апартаменты, украшенные литографиями и фото из личных архивов князей Михаила Романова-Ильинского и Георгия Юрьевского.

Мини-сериал с мишками, участвующими в подготовке и праздновании юбилея «Гранд Отеля Европа», который пройдет в январе, скоро стартует. Видео выполнены с помощью VFX-технологии и будут представлены в социальных сетях отеля.

Альбина Самойлова