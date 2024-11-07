Глава Башкирии Радий Хабиров награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Как стало известно «Ъ-Уфа», заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко вручил главе Башкирии Радию Хабирову, который сегодня находится в Москве, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Ранее господин Хабиров был награжден орденами республики Крым «За верность долгу» (в марте 2015 года) и Александра Невского (в сентябре 2021 года).

Олег Вахитов