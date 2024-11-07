Суд продлил срок ареста бывшему замдиректора стадиона «Нижний Новгород»

Нижегородский райсуд в четверг продлил на три месяца срок ареста бывшему заместителю директора по безопасности нижегородского футбольного стадиона Владимиру Силякову. Его обвинили в получении 11,3 млн руб. взятки от собственного охранного агентства, переоформленного на родственницу, и клининговой компании за продление договоров. Фигурант не признал вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также Владимира Силякова обвинили в легализации преступных доходов: следствие полагает, что на полученные в качестве взяток средства от ЧОО «Скорпион» и ООО «АТК 211» он приобрел квартиру и парковочное место в ЖК «Маршал град». Подсудимый настаивал, что следствие посчитало взятками часть прибыли от его совместного бизнеса с адвокатом Дамиром Хусяиновым, который его оговорил.

В судебных прениях гособвинитель попросил для Владимира Силякова 17 лет колонии строгого режима со штрафом 300 млн руб., защита настаивала на полном оправдании подсудимого. 7 ноября суд планировал огласить приговор, однако неожиданно для сторон возобновил судебное следствие и попросил предоставить сведения о доходах Владимира Силякова. Заодно суд удовлетворил ходатайство обвинения о продлении ареста фигуранту. В конце ноября суд планирует провести повторные прения сторон и огласить приговор.

Владимир Зубарев