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Экс-мэра Сургута Филатова обвиняют в коммерческом подкупе на 6 млн рублей

Бывший мэр Сургута Андрей Филатов обвиняется в получении более 6 млн руб. при незаконном заключении договоров подряда на обслуживание многоквартирных домов в Нижневартовске. Как сообщили в СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра), в отношении четырех сообщников Филатова возбуждено дело по ч. 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе).

Фото: Фонд развития Югры

Фото: Фонд развития Югры

«Учредитель и руководитель коммерческой организации при содействии бывшего руководителя одного из муниципальных образований ХМАО создали преступную схему и получали через посредников от представителей подрядчиков денежные средства за возможность заключения договоров и их пролонгацию», — говорится в сообщении окружного СКР с уточнением, что в отношении четырех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ход расследования дела находится на контроле руководителя следственного управления Михаила Мокшина.

Напомним, накануне Нижневартовский городской суд арестовал Андрея Филатова по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). Он был избран мэром Сургута в 2021 году. В апреле 2024 года он досрочно сложил полномочия, заявив, что это решение носит «сугубо личный характер» и не несет «политического либо другого внешнего подтекста».

Мария Шараева

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