Коксаки не вызывали

В Москве фиксируются лишь единичные случаи заражения вирусом Коксаки, а в целом инфекционная обстановка типична для осенне-зимнего сезона. Такое разъяснение сделала главный детский инфекционист столицы Людмила Мазанкова после того, как в Telegram-каналах стала активно распространяться информация о случаях заражения этим энтеровирусом россиян в Турции. В федеральном Роспотребнадзоре, а также в ряде региональных управлений ведомства “Ъ” заверили, что ситуация «стабильная и контролируемая». Обычно пациенты без проблем переносят такие инфекции, лишь небольшая часть из них может столкнуться с осложнениями вплоть до поражения центральной нервной системы и развития серозного менингита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Впервые анонимные сообщения о российских туристах, якобы заразившихся вирусом Коксаки в Турции, стали появляться в конце октября в Telegram-каналах. Вирус Коксаки, вопреки названию, это не один, а несколько видов РНК-содержащих энтеровирусов, которые активно размножаются в желудочно-кишечном тракте, объяснила «Ъ» терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик. Инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков добавляет, что энтеровирусные инфекции поражают центральную нервную систему (ЦНС), сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, мышцы, слизистые оболочки и кожу. Большая часть людей, подчеркивает врач, переносит заболевание легко, но около 10% могут столкнуться с высокой температурой, выраженной интоксикацией либо даже с поражением ЦНС, оболочек мозга, менингиальных оболочек (то есть с развитием серозного менингита).

В пресс-службе Роспотребнадзора «Ъ» рассказали, что вирусы Коксаки были открыты в конце 1940-х годов и широко циркулируют по всему миру. По данным проводимого ведомством мониторинга, в РФ выявлены отдельные завозные случаи инфекции из других стран, в том числе из Турции. «В настоящее время ситуация по заболеваемости энтеровирусными инфекциями стабильная и контролируемая, рисков для возникновения вспышек нет»,— отметили в ведомстве. Между тем Роспотребнадзор открыл горячую линию в регионах в связи с информацией о случаях заболевания вирусом Коксаки у россиян в Турции. За время ее работы сообщений о заболевших, приехавших из этой страны, не поступало, заявили «Ъ» в ведомстве.

Отметим, согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), сейчас в Турции могут находиться 180–200 тыс. российских туристов, из которых 120–140 тыс. в Анталье. При этом опрошенные АТОР страховые компании не фиксируют случаев массового заражения туристов вирусом Коксаки в Турции. На динамике текущих бронирований и отмен ситуация пока также не сказывается. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) также отмечают, что все выезжающие за рубеж организованные путешественники застрахованы, роста их обращений не отмечено. На текущих продажах ситуация, по словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, также не сказывается. Официальных заявлений от контролирующих органов не было, турецкие отели случаи заражения опровергали, поясняет он.

Андрей Поздняков полагает, что теория завоза вируса Коксаки из Турции не верна, так как в России и без того есть масса резервуаров энтеровирусов и Коксаки в частности.

Ольга Чистик добавляет, что данный вирус находится практически во всех биологических жидкостях и активно выделяется в окружающую среду — со слюной, калом, мочой и пр. Он может оседать на продуктах, предметах быта (посуда, дверные ручки и пр.), распространяться в водоемах. По ее словам, дети болеют чаще не потому, что больше подвержены энтеровирусной инфекции, а потому, что, как правило, хуже следят за гигиеной рук. Глобального распространения вируса, по словам господина Позднякова, не будет, потому что более 70% взрослого населения и дети старше пяти лет уже имеют иммунитет против основных энтеровирусов. Вместе с тем, указывает он, эти вирусы прекрасно сохраняются в холодной воде и в заморозке и будут ждать наступления весенне-летнего сезона.

Главный детский инфекционист Москвы Людмила Мазанкова в среду также поспешила успокоить, что в столице складывается «спокойная обстановка» по заболеваемости вирусами, включая Коксаки.

«За последнее время в стационарах регистрируются лишь единичные случаи энтеровирусной инфекции, тяжелых случаев течения болезни в городе не отмечено»,— заверила госпожа Мазанкова.

«Ъ» опросил представителей санитарных властей других регионов, но те также не подтвердили фактов массовой заболеваемости. Так, в Краснодарском крае с начала 2024 года выявлено три случая заражения вирусом Коксаки, заболевшие не контактировали между собой, случаи отмечены в разных муниципалитетах, сообщили «Ъ» в краевом управлении Роспотребнадзора. Все пациенты к настоящему моменту выздоровели. Отдельно в ведомстве подчеркнули, что информация из социальных сетей о массовом заражении детей вирусом Коксаки в детском саду в Динском районе не соответствует действительности.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Брянской области Григорий Цыганков рассказал «Ъ», что с начала года в регионе зарегистрирован 21 случай энтеровирусной инфекции, из них у трех заболевших — лабораторно подтвержденный вирус Коксаки. Больные, по данным чиновника, уже выздоровели. В пресс-службе минздрава Удмуртии сообщили, что речь идет о неподтвержденных диагнозах: симптомы Коксаки характерны и для других инфекций, а также аллергических реакций. В минздраве Татарстана заявили, что единственный подтвержденный случай заболевания вирусом Коксаки в республике был зарегистрирован месяц назад.

Наталья Костарнова, Александра Мерцалова, региональная корсеть «Ъ»