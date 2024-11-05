Роспотребнадзор запустил горячую линию из-за заражений вирусом Коксаки

Роспотребнадзор запустил горячую линию в связи с появлением в СМИ сообщений о заболевании детей вирусом Коксаки после пребывания на турецких курортах. Информацию о заболевших собирают для оперативного реагирования и ретроспективной оценки ситуации за прошедший месяц, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре попросили обращаться на горячую линию при появлении симптомов инфекционного заболевания у взрослых и детей, вернувшихся с зарубежных курортов. При обращении необходимо сообщить специалисту период нахождения в Турции, место отдыха, отель, дату возвращения в Россию (либо предполагаемого возвращения), состояние здоровья на момент возвращения, дату ухудшения самочувствия, симптомы, названия туроператора и страховой компании.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что ведомство запросило у Минздрава Турецкой Республики информацию о текущей ситуации на курортах страны.

Вирус Коксаки относится к виду энтеровирусов семейства пикорнавирусов. Опаснее всего он для детей в возрасте до десяти лет. Источником заражения выступает человек (больной или носитель), который выделяет возбудителя в окружающую среду с испражнениями. Заражение возникает при употреблении инфицированной воды, воды и через предметы. Возможен воздушно-капельный путь передачи вируса. В числе симптомов — повышенная температура тела, сыпь на ступнях и ладонях, воспаление слизистой оболочки глотки.

Ранее «Ъ» сообщал, что Роспотребнадзор инициировал проверку школ и детских садов, после того как поступили сообщения о случаях заражения вирусом Коксаки. Такие сообщения поступали из Московской и Владимирской областей и Краснодарского края.