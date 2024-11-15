Побойтесь, ради бога

В российский прокат вышел «Еретик» Скотта Бека и Брайана Вудса, спродюсированный студией А24 амбициозный хоррор на тему веры и религии, обещавший стать новой классикой, но при ближайшем рассмотрении оказавшийся скорее курьезом.

Текст: Станислав Ф. Ростоцкий

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Две юные миссионерки Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, сестра Барнс (Софи Тэтчер) и сестра Пакстон (Хлоя Ист) колесят на велосипедах по проселкам одноэтажной Америки и без умолку болтают — о размерах контрацептивов, о комплексе вины в домашнем порно, о мюзикле, в котором авторы «Южного Парка» вышучивают их святыни,— как будто в сумках у них за плечами не Книга Мормона, а как минимум «Призрачный мир» Дэниела Клоуза. Их путь лежит к дому мистера Рида (Хью Грант), благообразного господина, оставившего заявку на беседу о Боге на церковном сайте. Пока по дому разносится запах черничного пирога, который печет на кухне нелюдимая миссис Рид, хозяин знакомит сестер со своим довольно необычным видением некоторых теологических проблем. К тому моменту как мистер Рид резюмирует: «Последнее, что я хотел в этой жизни,— это найти ту самую единственно верную религию. Но, к сожалению, я ее нашел»,— оказывается, обитые железом стены не пропускают сотовый сигнал, на входной двери сработали по таймеру автоматические запоры, а запах пирога исходит от ароматической свечки. Впрочем, не то чтоб хозяин насильно удерживает сестер — им всего лишь нужно выбрать одну из дверей. На одной из них мистер Рид пишет мелом слово «вера», на другом — «безверие».

Давно работающие вместе Скотт Бек и Брайан Вудс обратились к жанру хоррора лишь на десятом году совместного творчества; до того они снимали копеечные (бюджет одного из полных метров составил $300, которые ушли на еду и оплату парковочных талонов) инди-драмы с элементами нуара, фантастики и даже неовестерна, пользовавшиеся определенным успехом на независимых киносмотрах. Первый опыт Бека и Вудса в области ужасов особого впечатления не произвел: решительно невозможно было сказать, чем их «Ночной огонек» (2015) принципиально отличается от десятков других фильмов в жанре found footage, вышедших со времен «Ведьмы из Блэр» (впрочем, те, кто ближе к финалу сумбурного мелькания ручной камеры разглядели-таки некий «твист», отзывались о нем вполне одобрительно). Но через пару лет соавторы напомнили о себе бронебойным жанровым дуплетом, написав сценарии к «Тихому месту» (2018) Джона Красински (выросшая из фильма франшиза заработала в мировом прокате без малого $1 млрд) и к хеллоуиновскому слэшеру «Они» (2019), который поставили они сами, а спродюсировал Элай Рот; особых барышей он не принес, но в хоррор-сообществе был принят с энтузиазмом. Еще через год Бек и Вудс вполне органично вписались в телепроект Сэма Рейми «50 штатов страха», где в компании весьма актуальных на тот момент Райана Спинделла, Алехандро Брюгеса и Ли Кронина отвечали за Айову (Вудс оттуда родом). Крупнобюджетный студийный проект со звездами первой величины в их исполнении был только вопросом времени, и каково же было всеобщее удивление, когда таковым оказалось недоразумение стоимостью $45 млн под названием «65» (2023) — в наихудшем смысле слова дикая помесь «Молчаливого бегства» и «Парка юрского периода», где Адам Драйвер улепетывал от ти-рекса по пыльным тропинкам далекой планеты: единственным достижением картины, помимо коммерческого провала, так и осталось попадание в номинацию «Худший фильм года», по мнению Союза гавайских кинокритиков (впрочем, даже тут «65» остался в итоге за бортом). Несколько исправил положение вышедший спустя несколько месяцев «Бугимен» Роба Саваджа, который скорее понравился критикам и собрал вполне приличную кассу: сценарий для него Бек и Вудс написали вроде бы на основе рассказа Стивена Кинга, но от оригинальной истории на экране осталось немногим больше, чем некогда в «Газонокосильщике». Актом же окончательной реабилитации соавторов должен был стать именно «Еретик». Фильм, обещавший встать в ряду новейшей хоррор-классики студии А24, собравшийся поспорить за звание главного хоррора года с «Собирателем душ», а кроме того, возможно, открывающий для Хью Гранта дорогу в пантеон культовых героев жанра.

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Как в итоге сложится судьба «Еретика», покажет самое ближайшее время, но уже сейчас ясно, что сбудутся далеко не все прогнозы и чаяния. В первый уикенд «Еретик» заработал ровно в два раза меньше «Собирателя душ»; что же касается более возвышенных, нежели кассовые сборы, материй, то сравнивать фильмы Оза Перкинса и Бека — Вудса не стоит даже пытаться, настолько разнятся масштабы. Если в «Собирателе» старая песенка Марка Болана открывала портал в преисподнюю, то в «Еретике» ничуть не менее символичный шлягер группы The Hollies служит всего лишь одним из примеров, приведенных в очередном громоздком демагогическом рассуждении мистера Рида. К этой минуте уже очевидно, что Ганнибалом Лектером эта роль для Хью Гранта не станет. Ей-богу, даже в «Примадонне» Стивена Фрирза (не говоря уж о второй серии «Приключений Паддингтона») были сцены, где артист выглядел куда более зловеще. Это ни в коем случае не относится к его партнершам: обе девушки восхитительны настолько, насколько это вообще возможно, и могут дать фору даже эталонному дуэту юных Торы Бёрч и Скарлетт Йоханссон в экранизации помянутого «Призрачного мира». Тем более обидно, что им сначала приходится безропотно (и довольно статично) выслушивать нескончаемые разглагольствования Рида, который вроде бы начинает с весьма остроумных сравнений основных мировых конфессий с разными модификациями игры «Монополия» и рассуждает о месте Джа-Джа Бинкса в грядущем культурном и религиозном контексте, но довольно быстро скатывается в трясину вопиющих банальностей вроде рассуждений о мотыльке, который то ли снится китайскому философу, то ли сам видит его во сне. А потом, что называется, невесть с какого перепугу героини перемещаются из тлеющего огня «мамблгора» прямиком в полымя традиционного и совершенно небоговдохновленного слэшера, где богословские споры не имеют уже никакого значения, но зато вакантно место «последней девушки» (даже если девушек изначально всего две). Ближе к финалу «Еретик» окончательно теряет связь с реальностью и проваливается в пучину каких-то совсем уж неприличных несуразностей: вот уж и вправду, «если бога нет, то все дозволено».

Справедливости ради стоит сказать, что с формой в данном случае дела обстоят гораздо лучше, чем с содержанием. Представители местного арт-департамента работали в том числе над «Хижиной в лесу» Дрю Годдарда, «мамой!» Даррена Аронофски и «Летом 84» команды RKSS, так что имеют адекватное представление о том, как должна выглядеть по-настоящему нехорошая жилплощадь. А безукоризненным оператором «Еретика» стал не кто иной, как Чхве Дон Хун, в Голливуде снявший первое «Оно», второй «Зомбиленд» и «Вонку», а на родине неоднократно работавший с Пак Чхан Уком (в том числе над «Олдбоем», «Жаждой» и «Служанкой»). Данное обстоятельство наводит на мысль, что «Еретик», пожалуй, весьма выиграл бы, окажись он проектом целиком и полностью азиатским — в традициях корейского, тайского, индонезийского, да хотя бы и болливудского современного хоррора. В этом случае логические нестыковки и сюжетные странности можно было бы хотя бы попробовать объяснить особенностями ориентального мировосприятия, да и образ приснившейся Лао-цзы бабочки (которая ближе к финалу начинает порхать по экрану совсем не умозрительно!) не казался бы в соответствующем обрамлении настолько банальным и поверхностным.

Возможно, и вправду имеет смысл дождаться гипотетического юго-восточного ремейка, где все встанет на свои места. Пока же приходится со вполне искренним прискорбием признать, что для данной «ереси» больше всего подходит не прямое («вероучение, отклонившееся от господствующих религиозных догматов») и даже не переносное («нечто противоречащее общепринятому мнению, пониманию»), а самое что ни на есть разговорное словарное значение — «нечто ложное, вздор, чепуха».

В прокате с 14 ноября

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