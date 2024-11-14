Сохраняя запас прочности

Дочерний банк Госкорпорации Ростех НОВИКОМ опубликовал бухгалтерскую отчетность (РСБУ) по итогам трех кварталов 2024 года. Ключевые показатели, отражающие результаты деятельности кредитной организации, продемонстрировали уверенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, активы банка составили 839,6 млрд руб., кредитный портфель юридическим лицам, продолжив рост в третьем квартале, за девять месяцев увеличился на четверть, достигнув показателя в 659,4 млрд руб. Качественный кредитный портфель обеспечил рост прибыли банка, а чистый процентный доход НОВИКОМа составил 39,8 млрд руб., что на 70% выше аналогичного показателя 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева: «Мы всегда будем помогать талантливым российским инженерам создавать и внедрять прорывные разработки»

Фото: Владислав Жерновой Председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева: «Мы всегда будем помогать талантливым российским инженерам создавать и внедрять прорывные разработки»

Фото: Владислав Жерновой

«Положительные финансовые результаты деятельности НОВИКОМа, который уже более 30 лет рука об руку работает с предприятиями реального сектора экономики, обусловлены верно выбранной стратегией, полностью синхронизированной со стратегией акционера банка — Госкорпорацией Ростех, а также взвешенной риск-политикой и долголетним устойчивым партнерством с ведущими промышленными предприятиями страны»,— прокомментировала председатель правления банка НОВИКОМ, куратор воронежского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Елена Георгиева.

Финансовое плечо для промышленности

По итогам прошедших летом 2024 года деловых мероприятий, таких как ПМЭФ, ИННОПРОМ и «Армия», НОВИКОМ смог укрепить свое партнерство с крупнейшими российскими предприятиями, заключив соглашения о реализации проектов на 110 млрд руб. Не ограничиваясь ролью кредитора, банк представил свое видение по расширению доступности и снижению стоимости финансовых инструментов для предприятий на собственных экспертных сессиях в рамках форумов. Представители промышленности, органов власти, институтов развития, общественных организаций, эксперты обсудили механизмы, благодаря которым высокотехнологичные предприятия получат новые стимулы для упрочения технологического лидерства и развития технологий.

Вдохновленный инженерной мыслью

Проведенный в этом году ребрендинг придал импульс к дальнейшему развитию банка в контуре предприятий Ростеха и за его пределами. Отражением его амбиций стали новое позиционирование и фирменный стиль: НОВИКОМ, формирующий капитал для инноваций предприятий самого разного масштаба, с полным правом называет себя сегодня российским банком технологического развития и российских инженеров.

В результате смены фирменного стиля банк получил яркое оформление и звучное имя НОВИКОМ. В него заложены главные ценности, объединяющие банк и его основных клиентов — предприятия высокотехнологичной промышленности: новаторство, визионерство, конструктив, мастерство.

«Мы всегда будем помогать талантливым российским инженерам создавать и внедрять прорывные разработки, которые изменят жизнь к лучшему и дадут стране новые поводы для гордости»,— объяснила Елена Георгиева.

Вместе — сильнее

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Юркин Фото: Егор Юркин

НОВИКОМ активно развивает сотрудничество и с малым и средним бизнесом, преимущественно — поставщиками холдингов. Для этой категории клиентов банк предлагает специализированные программы поддержки. Это, например, промышленная ипотека и «зонтичные поручительства» Корпорации МСП, которые позволяют привлечь средства без залога. Также весьма востребован собственный продукт банка — «Экспресс-гарантия». Отдельным направлением работы с МСП для НОВИКОМа является повышение финансовой грамотности и компетенций предпринимателей в рамках образовательных программ и мероприятий, которые проводятся совместно с региональными ТПП, гарантийными фондами и фондами развития промышленности.

«У нас есть достаточное количество примеров выросших за время нашего сотрудничества компаний, что вдохновляет нас искать все новые решения и подходы к эффективному финансированию малого бизнеса, выбравшего для себя непростую сферу технологических инноваций»,— отмечает Елена Георгиева.

Фокус на людях

НОВИКОМ активно включен в решение задачи по поддержке кадрового потенциала. Специализированная программа «Развитие», разработанная банком совместно с госкорпорацией Ростех — это дополнительный инструмент кадровой политики на предприятиях для поддержки необходимых «здесь и сейчас» кадров. Участники программы, среди которых наставники, высокопрофессиональные работники, молодые специалисты, могут получить финансовые продукты банка по преференциальным ставкам. Это позволяет мотивировать работников к профессиональному росту и помогает построить долгосрочное сотрудничество. Также в рамках комплексной программы поддержки кадров промышленности банк предлагает социально-платежную карту сотрудника Ростеха, дающую доступ к программам лояльности, льготам и скидкам.

«НОВИКОМ совместно с акционером, Госкорпорацией Ростех, системно наращивает работу по приоритетным для государства направлениям. Обеспечение промышленности высокопрофессиональными кадрами — задача национального масштаба. И Ростех, и НОВИКОМ не могут оставаться в стороне»,— подчеркивает председатель правления НОВИКОМа.

Рядом с промышленностью

Рост бизнеса сопровождается развитием сервисов, позволяющих банку обеспечить бесперебойное и бесшовное обслуживание по всей России. Сейчас НОВИКОМ представлен в 25 ключевых промышленных регионах страны и планирует дальнейшее расширение.

В июне 2024 года НОВИКОМ первым из российских банков открыл представительство в Республике Куба, обеспечивая стабильные расчеты и банковскую поддержку двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

«Уверена, наша экспертиза и опыт взаимодействия с высокотехнологичными предприятиями будут полезны при финансировании перспективных совместных проектов в республике»,— подчеркивает Елена Георгиева.

И буквально на днях НОВИКОМ стал официальным представителем МГТУ им. Н. Э. Баумана в Республике Куба. Совместный проект одного из ведущих университетов страны и НОВИКОМа — это очень важный шаг для укрепления сотрудничества в образовательной сфере, которое в перспективе повысит статус российского образования на международной арене.

Новейшие инструменты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тина Бережная Фото: Тина Бережная

Как считает председатель правления НОВИКОМа Елена Георгиева, перспективным для реального сектора также становится использование новых инструментов, таких как цифровые финансовые активы (ЦФА), которые помогают расширить потенциал финансирования. У этого инструмента большое будущее, ведь ЦФА — это упрощение доступа к финансированию, сокращение времени на его получение, снижение в разы отчетности и документооборота, удобная форма структурирования сделок и главное — разнообразие форм инструментов с гибкими условиями, которые могут выпускаться через оболочку ЦФА.

Через ЦФА можно привлекать заемный капитал для реализации практически любых проектов реального сектора экономики — от непосредственно оборотного финансирования до запуска масштабных проектов технологического лидерства. ЦФА могут привлечь большее число инвесторов в перспективные отечественные проекты, а значит — способствовать реализации инвестиционного потенциала страны.

НОВИКОМ активно участвует в этой работе. Банком успешно проведен ряд сделок по организации выпуска ЦФА для предприятий промышленности. В условиях, когда оборонно-промышленному комплексу фактически ограничен доступ даже к бирже на фоне опасений вторичных санкций, банк организовал выпуск ЦФА для предприятия ОПК и профинансировал данное предприятие.

Взгляд в будущее

«Благодаря развитию стратегического партнерства с Ростехом, диверсификации клиентского портфеля, расширению взаимодействия с регионами, деловыми сообществами, постоянной внутренней трансформации в ногу со временем и совершенствованию продуктовой линейки НОВИКОМ, несмотря на существующие вызовы и волатильность экономических условий, рассчитывает на сохранение устойчивого роста ключевых показателей, планомерное достижение поставленных целевых ориентиров, наращивание кредитного портфеля и достижение амбициозных целей развития — вхождение в десятку крупнейших банков страны»,— поделилась планами на будущее председатель правления НОВИКОМа Елена Георгиева.

Ольга Матвеева