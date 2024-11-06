В Чувашии вынесли приговор по делу о смертельном ДТП с участием скорой помощи

Житель Канаша признан виновным в аварии, в которой погиб пассажир его автомобиля, а пассажирка скорой помощи получила тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Чувашской Республике.

Суд установил, что 22 мая на трассе Цивильск — Ульяновск 19-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не уступил дорогу скорой помощи, которая двигалась по главной дороге с включенными маячками и сиреной. В результате столкновения погибла пассажирка легкового автомобиля, а находившаяся в скорой помощи женщина получила серьезные травмы.

Водитель полностью признал вину и возместил ущерб пострадавшей стороне. Суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил его к одному году лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил права управления транспортом на 1,5 года. Прокуратура изучит приговор на предмет законности и справедливости.

Анар Зейналов