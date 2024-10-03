В Чувашии передано в суд дело о смертельном ДТП с участием скорой помощи

В Канаше в суд направлено дело против 19-летнего местного жителя, обвиняемого в ДТП, которое привело к гибели человека и тяжелым травмам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.

Прокуратура утвердила обвинение по статье 264 УК РФ, предусматривающей наказание за нарушение ПДД, повлекшее смерть и причинение тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, 22 мая 2023 года обвиняемый, управляя автомобилем «Лада Приора» на автодороге Цивильск — Ульяновск, не уступил дорогу скорой помощи с включенными сигналами при повороте на улицу Зеленая. В результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля, а пассажирка скорой помощи, мать перевозимого ребенка, получила тяжелые травмы.

Подсудимый полностью признал свою вину. Дело будет рассмотрено Канашским районным судом. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

Анар Зейналов